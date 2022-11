Alef Manga comemora: dois gols contra o Corinthians para coroar uma grande temporada do atacante (Crédito: Valquir Aureliano)

O Coritiba se despediu de sua torcida e do Couto Pereira na noite desta quarta-feira (9 de novembro). Já garantido na elite do Campeonato Brasileiro em 2023, a equipe paranaense fez um jogo duro contra o Corinthians, com direito a quatro gols e expulsões. Mas mesmo jogando com um jogador a mais desde o primeiro tempo, o time do Alto da Glória não conseguiu mais que um empate, ficando no 2 a 2 contra o Timão. Alef Manga (duas vezes), Du Queiroz e Yuri Alberto foram os responsáveis por mexer no placar.

CONFIRA O RELATO COMPLETO DA PARTIDA: Mesmo com jogador a mais, Coxa não consegue mais que um empate contra o Corinthians e se complica na briga pela Sul-Americana

ATUAÇÕES DO CORITIBA DIANTE DO CORINTHIANS

Gabriel (6,0)

Não teve culpa nos dois gols sofridos. Tomou um cartão amarelo bobo.

Natanael (6,0)

Arriscou-se mais no ataque na etapa final. Deu espaço para Róger Guedes criar o 2º gol do Timão

Chancellor (5,5)

Perdeu na corrida para Yuri Alberto no lance do segundo gol corintiano, marcado por Yuri Alberto.

Luciano Castan (6,0)

Teve uma atuação segura até, mas Du Queiroz apareceu justamente em suas costas no 1º gol.

Rafael Santos (6,0)

Errou alguns passes e apareceu pouco no ataque, mas foi bem na fase defensiva.

Egídio (S/N)

Entrou aos 38-2º. Pouco tempo em campo. Sem nota.

Jesus Trindade (7,0)

Foi muito bem nos passes, tanto nas bolas curtas como nas bolas longas. Bem também na marcação.

Bruno Gomes (6,5)

Aparece bem no ataque algumas vezes, com destaque para um chute perigoso de longe.

Fabrício Daniel (6,0)

Apareceu mais na etapa final e levou perigo em bom lance individual. Mas faltou constância.



Biel (S/N)

Entrou aos 38-2º. Pouco tempo em campo. Sem nota.

Régis (7,5)

Roubou a bola que deu origem ao 1º gol de Alef Manga e sofreu o pênalti que resultou no 2º tento.

Warley (6,0)

Entrou aos 24-2º e deu mais velocidade ao time pela direita, mas faltou eficiência.

Alef Manga (8,0)

Abriu o placar com um golaço e depois converteu um pênalti. Sempre perigoso, buscando o gol.

Cadorini (6,0)

Ficou isolado no ataque e pouco pegou na bola. Teve um gol anulado na segunda etapa, contudo.

Léo Gamalho (6,0)

Entrou aos 14-2º e conseguiu fazer o pivô para criar um bom lance. No mais, pouco apareceu.