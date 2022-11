(Crédito: Valquir Aureliano)





















Alef Manga comemora: dois gols contra o Corinthians para coroar uma grande temporada do atacante (Crédito: Valquir Aureliano)

O Coritiba se despediu de sua torcida e do Couto Pereira na noite desta quarta-feira (9 de novembro). Já garantido na elite do Campeonato Brasileiro em 2023, a equipe paranaense fez um jogo duro contra o Corinthians, com direito a quatro gols e expulsões. Mas mesmo jogando com um jogador a mais desde o primeiro tempo, o time do Alto da Glória não conseguiu mais que um empate, ficando no 2 a 2 contra o Timão. Alef Manga (duas vezes), Du Queiroz e Yuri Alberto foram os responsáveis por mexer no placar.

Com o empate, o Coxa agora soma 42 pontos em 37 rodadas, aparecendo na 15ª posição do Brasileirão. O time ainda sonha com uma vaga na Sul-Americana, mas para conseguir isso terá de vencer o Cuiabá na última rodada, fora de casa, e torcer para o Bragantino (14º com 44 pontos) não vencer o Fluminense, em casa, na rodada derradeira.

Destaque para Luciano Castán, que hoje completou 100 partidas com a camisa coxa-branca.

COXA CASEIRO

O Coritiba fechou hoje sua campanha como mandante no campeonato nacional. Em 19 jogos, o time venceu 11 partida, empatou quatro e perdeu quatro, com aproveitamento de 64,9% dos pontos disputados no Couto Pereira.

ESCALAÇÕES

Sem poder contar com Robinho (lesionado), o técnico Guto Ferreira elegeu Règis como o substituto no setor de armação. Além disso, ele também escolheu o meia-atacante Fabrício Daniel como titular no lugar do meio-campista Matías Galarza.

Já do lado corintiano, Vitor Pereira não pôde contar com o zagueiro Gil, lesionado, nem com os laterais Fábio Santos, Fágner (suspensos) e Lucas Piton (lesionado). Com isso, Bruno Méndez jogou na lateral-direita e Bruno Melo, na esquerda.Na zaga, Balbueno fez dupla com o jovem Robert Renan. E no setor ofensivo, Giuliano e Róger Guedes ganharam as posições que na última rodada foram de Renato Augusto e Mateus Vital.

PRIMEIRO TEMPO

O Coritiba adotou dede o início uma postura reativa, deixando o Corinthians ficar mais tempo com a posse de bola, mas se defendendo bem em seu próprio campo enquanto aguardava por uma oportunidade para contra-atacar. E essa oportunidade veio aos 9 minutos, quando Régis desarmou Du Queiroz já entregando a bola para Alef Manga, que disparou desde a intermediária, passando por três marcadores para invadir a área e finalizar bonito, com categoria, na saída do goleiro Cássio: 1 a 0.

Em desvantagem, o time paulista seguiu controlando a posse de bola e passando mais tempo no campo de ataque. Foi premiado com um belo gol aos 29 minutos, após cruzamento de Yuri Alberto para o cabeceio de Du Queiroz, mas o time nem teve tempo para comemorar.

É que três minutos após o empate, o Coxa voltou ao ataque, com Alef Manga finalizando para boa defesa de Cássio. No rebote, Régis tentou dominar a bola dentro da área, mas tomou um tranco de Fausto Vera e foi ao chão. Com o auxílio do VAR (árbitro de vídeo), Marcelo de Lima Henrique marcou pênalti, que foi convertido por Alef Manga: 2 a 1.

Depois do pênalti, o clima subiu dentro de campo. Bruno Méndez foi reclamar com o árbitro e acabou expulso. O técnico corintiano Vitor Pereira também subiu o tom contra a arbitragem e tomou um cartão vermelho.

SUBSTITUIÇÕES

Para reorganizar o time, o Corinthians voltou do intervalo com duas substituições, com o meia Mateus Vital e o lateral Rafael Ramos substituindo Giuliano e Ramiro, respectivamente. Aos 26, Raul Gustavo suplantou Bruno Melo e, dois minutos depois, Roni substituiu Fausto Vera, que sentiu uma lesão. Por fim, aos 33, foi Maycon que entrou na vaga de Róger Guedes.

No Coritiba, a primeira substituição veio aos 14 minutos, com Léo Gamalho no lugar de Cadorini. Dez minutos depois, o ponta Warley foi quem substituiu Régis. Aos 38, mais duas mudanças, com Biel e Egídio entrando para as saídas de Rafael Santos e Fabrício.

SEGUNDO TEMPO

A etapa final já começou com emoção. Aos três minutos, Róger Guedes recebeu pela direita, próximo da lateral, e deu um toque de primeira na bola para Yuri Alberto, que venceu a corrida com Chancellor e finalizou na saída do goleiro.

Seis minutos depois o Coxa voltou a balançar a rede, mas a arbitragem assinalou um impedimento do atacante Cadorini no lance.

Com um jogador a mais, o time mandante foi quem passou a ter mais posse de bola e a ficar mais tempo no campo de ataque. Mas faltou qualidade técnica e tranquilidade para buscar o gol da vitória e ficar mais próximo de uma vaga em competição continental.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 2 x 2 CORINTHIANS

Coritiba: Gabriel; Natanael, Chancellor, Luciano Castan e Rafael Santos; Jesus Trindade e Bruno Gomes; Fabrício Daniel, Régis (Warley) e Alef Manga; Cadorini (Léo Gamalho). Técnico: Guto Ferreira

Corinthians: Cássio; Bruno Méndez, Balbuena, Robert Renan e Bruno Melo (Raul Gustavo); Du Queiroz e Fausto Vera (Roni); Ramiro (Rafael Ramos), Giuliano (Mateus Vital) e Róger Guedes (Maycon); Yuri Alberto. Técnico: Vitor Pereira

Gols: Alef Manga (9-1º e 36-1º), Du Queiroz (29-1º) e Yuri Alberto (3-2º)

Cartões amarelos: Róger Guedes, Cássio, Fausto Vera, Mateus Vital, Yuri Alberto (COR); Gabriel, Rafael Santose Chancellor (CFC)

Cartão vermelho: Bruno Méndez (37-1º)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba, quarta-feira, às 19 horas

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

9 – Gol do Coritiba! Régis rouba a bola de Du Queiroz no meio e toca para Alef Manga. O atacante dispara contra três marcadores, passa por todos eles e chuta colocado, na saída do goleiro.

14 – Cobrança de falta de Róger Guedes. Ele manda a bola direto para a área e ela chega em Balbuena, livre na segunda trave. Mas o defensor chega desequilibrado para finalizar e Gabriel defende fácil.

18 – Giuliano cruza da esquerda para a pequena área. Róger Guedes desvia e Gabriel mostra reflexo para espalmar.

23 – Du Queiroz recebe de Fausto Vera e, com campo aberto, arrisca um chute da intermediária. A finalização sai forte, mas vai longe do gol.

27 – Depois do cruzamento perigoso de Manga, a zaga afasta a bola da zaga. A sobra fica com Bruno Gomes, que chuta de longe e manda perto do gol, ao lado.

28 – Róger Guedes toca para Yuri Alberto, no meio de dois marcadores. O atacante invade a área e chuta forte, por cima do gol.

29 – Gol do Corinthians! Ramiro dá uma cavadinha para Yuri Alberto, que chega na linha de fundo e cruza. Du Queiroz sobe entre dois marcadores e desvia pro fundo do gol.

32 – Alef Manga recebe a bola na esquerda dentro da área, corta para o meio e chuta. Cássio defende e Régis fica com o rebote na pequena área, mas é derrubado por Fausto Vera. O VAR é acionado e, depois de rever o lance, o árbitro assinala pênalti para o Coxa.

36 – Gol do Coritiba! Alef Manga vai para a cobrança de pênalti e chuta a bola num canto, enquanto o goleiro pula para o outro.

37 – Depois do gol do Coxa, Bruno Méndez vai reclamar com o árbitro e é expulso de campo. Na sequência, Vitor Pereira é quem vai reclamar e acaba tomando o cartão vermelho.

47 -Bolza cruzada da área do Corinthians, a zaga afasta e a sobra fica com Régis, que domina no peito e chuta forte, por cima do gol.

Segundo tempo

3 – Gol do Corinthians! Róger Guedes enfia com um toque de primeira a bola para a corrida de Yuri Alberto, que ganha na corrida de Chancellor e toca na saída, por baixo do goleiro.

9 – Gol anulado do Coritiba. Alef Manga recebe em posição legal pela direita e cruza para Cadorini, que desvia pro fundo do gol. O atacante, porém, estava um pouco adiantado em relação à bola. Impedimento marcado.

13 – Fabrício Daniel recebe na intermediária, usa o corpo para se livrar dos marcadores, invade a área e chuta cruzado. A bola passa ao lado, perto do gol.

27 – Léo Gamalho faz o pivô e toca para Fabrício Daniel, que joga a bola na esquerda para Alef Manga. O atacante chuta sem muita força, quase sem ângulo, e Cássio defende.

31 – Natanael se livra do marcador pela direita e cruza. Alef Manga aparece na segunda trave, nas costas do marcador, e cabeceia, mas sem muita força. Cássio segura.