Luciano Castán, em Coritiba x Inter (Crédito: Robson Mafra)

O zagueiro Luciano Castán, 33 anos, não vai permanecer no Coritiba na temporada 2023. O contrato dele acabou e ele não aceitou proposta de renovação do clube paranaense. O valor proposto era o mesmo recebido em 2022.

No Instagram, Castán se despediu da torcida. “Hoje se encerra mais um ciclo em minha carreira. Foram duas temporadas até aqui e saio muito feliz por ter devolvido este clube no lugar em que ele merece estar! Obrigado a todos que estiveram comigo nesse tempo, cada atleta que esteve aqui, todo o pessoal do staff, comissão técnica e diretoria. Fico na torcida para que o @coritiba continue crescendo a cada temporada! Muito obrigado!”, declarou.

O jogador chegou ao Coritiba no início de 2021. Foi titular absoluto no ano passado e em 2022, somando 101 jogos e 11 gols. É o 11º maior zagueiro-artilheiro da história do clube – clique aqui para saber mais.

Foi campeão paranaense em 2022 e conquistou o acesso para a primeira divisão nacional em 2021, com a campanha do terceiro lugar na Série B.

Agora, o Coritiba conta com quatro zagueiros para a temporada 2023: Henrique (36 anos), Chancellor (30), Márcio Silva (21) e Thalisson Gabriel (20).