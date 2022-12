Um dos esportes mais populares do mundo é, sem dúvida, o futebol. Milhões de espectadores seguem seus times favoritos enquanto competem em ligas ou apóiam seu país durante uma Copa do Mundo. Numerosos investidores são atraídos por este tipo de figuras, o que explica porque os jogadores e equipes de futebol são tão caros. Além disso, há o setor de apostas esportivas, que acompanha inúmeros jogos e ligas de futebol. Atualmente, aqueles que gostam de apostar em esportes podem fazê-lo através das casas de apostas online. O mundo do futebol tem sido influenciado por este setor, mas a influência também se espalhou em outras direções. É claro que investir no futebol é uma decisão sábia dados os milhões de telespectadores e os milhões de dólares que fluem dentro e fora dos clubes. Então, como se encaixa a moeda criptográfica? Vamos mergulhar bem nessa pergunta!

Sobre o futebol

Um professor do Uppingham College chamado John Charles Thring criou o primeiro conjunto de regras do jogo em 1862, desencadeando o inevitável movimento futebolístico. A Associação de Futebol (FA) foi criada em 1863, e o esporte rapidamente se espalhou da Inglaterra para o resto do mundo, desempenhando um papel cada vez mais significativo nas interações sociais. O futebol, o esporte coletivo mais praticado atualmente no mundo, é praticado entre duas equipes de onze jogadores e é praticado por mais de 250 milhões de jogadores em mais de 200 nações. O futebol é um esporte que é mais do que simplesmente um jogo; é um modo de vida com rituais únicos e um resultado intrigante. As emoções de lealdade e partidarismo na mente humana estão no centro do que o torna fascinante. O futebol é um fenômeno que atrai grandes multidões e cresceu até se tornar uma indústria multibilionária que se baseia exclusivamente nas emoções humanas. Este fenômeno serve ao público em geral de diversas maneiras.

Por que as pessoas gostam?

Hoje, telespectadores e fãs encontram a natureza competitiva do futebol e o tratam como uma forma de entretenimento. Ao mesmo tempo, os torcedores esportivos, que examinam de forma divertida os eventos tablóides na vida de estrelas do futebol profissional, como Messi e Cristiano Ronaldo, posicionam os jogadores de futebol como as estrelas do rock de hoje e os admiram.

Afastando-se da vida profissional agitada

Os fãs de futebol têm acesso a quase todas as partidas, desde as maiores ligas do mundo até torneios locais, através da mídia de massa. Em particular, o fato de as partidas das principais ligas serem disputadas no horário noturno faz do futebol uma fuga de 90 minutos para as pessoas que trabalham duro na vida urbana.

O encantamento do futebol pode reunir pessoas de diversos estratos sociais em torno de uma identidade compartilhada e oferecer conforto a esses estratos em nível psicológico e físico. Com sua função unificadora, o futebol evoluiu para uma linguagem comum que repara as lacunas de comunicação criadas pela industrialização das sociedades e se tornou um sistema de apoio psicológico.

Milhões de pessoas hoje vêem a tocha do futebol, que foi acesa pela primeira vez no século 12 na Inglaterra, como muito mais do que apenas uma partida de futebol. Este esporte surpreendente, que os britânicos deram ao mundo como presente, continua unindo pessoas de todo o mundo. A camisa azul foi mais uma vez usada com orgulho pelo Manchester City, atual campeão inglês, que conquistou o título pela segunda temporada consecutiva e pela quarta vez nos cinco anos anteriores.

Pesquisas

Sete em cada dez entusiastas do crípto são amantes do futebol, de acordo com uma pesquisa recente. Este número inclui Entusiastas do Crypto na Alemanha, França, Vietnã, Espanha, Brasil e a nação anfitriã da Copa do Mundo de 2014. O sucesso como torcedor de futebol requer o mesmo nível de devoção que o sucesso como comerciante de moedas criptográficas. Entre janeiro e setembro de 2022, a maioria deles negociou moedas criptográficas. Além disso, o estudo incluiu mais de 8.000 investidores em moedas criptográficas das comunidades. De acordo com a pesquisa, mais de 31% dos torcedores de futebol negociaram fichas não-fungíveis (NFTs) nos seis meses anteriores. Além disso, mais de 40% queriam investir em NFTs esportivas.

Mercado Cripto e Futebol

Temos testemunhado o setor esportivo abraçar as moedas criptográficas e as soluções baseadas em cadeias de bloqueios de braços abertos desde a última corrida de touro significativa no mercado de moedas criptográficas. Mesmo quando a economia global é negativa, ainda há uma grande afeição pela moeda criptográfica no esporte. A pesquisa indica que entre os investidores em moedas criptográficas, o futebol é o esporte mais popular. De acordo com 24 por cento dos investidores em moedas criptográficas, o futebol é seu esporte preferido.

Para resumir

Embora ainda sejam um fenômeno relativamente novo, as moedas criptográficas são muito mais populares agora do que eram há alguns anos. Elas oferecem muitas vantagens, incluindo o anonimato para os usuários e transações rápidas. Devido a isso, podem ser usadas como métodos de pagamento em websites administrados por empresas, organizações e plataformas de jogos. David Barral foi transferido do Real Madrid para a DUX International de Madrid em 2021, e seu salário foi pago em Bitcoin. Mesmo os clubes que investem em moedas criptográficas têm vínculos com vários sites.