Capitão da seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20, o volante Andrey Santos já é um dos destaques mesmo com apenas três jogos do torneio. O jogador de 18 anos é considerado um meio-campista moderno, que defende e ataca com qualidade, com bom controle de bola e amadurecido para a idade. Os dois gols até aqui na competição, contra Peru e Argentina, comprovam a veia artilheira. Em 2022, pelo Vasco, foram oito.

“O Andrey tem uma visão muito além do setor onde a bola está. Faz uma leitura muito clara de posicionamento, tem atributos técnicos”, elogiou o então técnico do time, Zé Ricardo, no ano passado.

No início de janeiro, o Chelsea superou a grande concorrência de clubes ricos como Manchester City e Newcastle e contratou uma das principais joias do clube carioca nos últimos anos. Segundo a imprensa inglesa, o acordo pelo atleta foi de R$ 70 milhões, podendo chegar a R$ 100 milhões, caso ele alcance metas específicas.

Com histórico em todas as categorias da seleção, Andrey está correspondendo às expectativas criadas desde o seu começo no futebol. Ele chegou a São Januário em 2011, aos 13 anos, para atuar no futsal. O destaque nas quadras fez com que fosse levado para o campo em pouco tempo.

Não faltam fãs do futebol do jovem meio-campista. Um deles é o ídolo do Vasco Juninho Pernambucano, que fez elogios ao talento do garoto. “É difícil encontrar um jogador aos 18 anos tão pronto como ele. Fisicamente, ele é um monstro. Sem a bola, a participação dele é total. Eu queria ver até o GPS dele, porque ele não para. E tecnicamente ele é muito acima dos outros. Ele não vai ser melhor do que eu, ele vai ser muito melhor do que eu. Ele é um jogador muito mais completo. Com 18 anos, eu não jogava a metade do que ele joga, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso”, disse ao podcast “Resenha Loading”.

A imprensa internacional também aprovou o futebol de Andrey. O jornal espanhol AS o comparou a Casemiro, do Manchester United e da seleção brasileira, e disse que o jovem é “assombroso”. Já o site inglês The Athletic chamou o jogador de “empolgante”.

O Brasil, do capitão Andrey, assumiu a liderança do Grupo A do Sul-Americano Sub-20 após três rodadas. A seleção tem a mesma pontuação do Paraguai, mas leva a melhor no critério de gols marcados. O próximo será justamente diante dos paraguaios, nesta sexta-feira, às 21h30.

Os brasileiros já estão classificados para o hexagonal final. A seleção não ganha a competição desde 2011 e só garantiu vaga no Mundial da categoria uma vez nas últimas quatro edições.