Como atuar como um voluntário em Curitiba?

Da Redação Bem Paraná

Segundo definição da Organização das Nações Unidas (ONU), voluntário é “o jovem ou adulto que devido a seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem estar social, ou outros campos”. E você já pensou em doar algumas horas por semana de seu tempo para ajudar aqueles que mais necessitam?

Em Curitiba e região metropolitana, são diversas as instituições – principalmente Organizações Não-Governamentais (ONGs) – que precisam do apoio de pessoas dispostas a se doar para beneficiar o próximo. E se você quer ajudar, mas não sabe o que fazer, o Centro de Ação Voluntária (CAV) pode te ajudar.

Fundado em 1998 na Capital, o CAV é um dos primeiros bancos de voluntariado do Brasil e uma das principais referências na área. Hoje, oferece cerca de 2 mil vagas em 160 organizações da região metropolitana de Curitiba (RMC). Para ser voluntário, é preciso assistir a uma palestra informativa, chamada “O que é ser voluntário?”

Nesses encontros (que acontecerão ainda neste mês nos dias 22, 27 e 29), são explicados como funciona o trabalho, a Lei do Voluntariado, entre outras questões. Da reunião, o interessado sai com um login no site da instituição, onde cria um perfil destacando suas habilidades. Dali, é indicado para uma organização.

Já no site ONGs Brasil é possível encontrar a lista completa de instituições sociais que atuam na Capital, filtrando ainda a busca pelo tipo de instituição na qual você deseja atuar ou realizar alguma doação. São mais de 400 opções na cidade, mas o site também traz a lista de entidades que precisam de voluntários em todas as cidades do Paraná e em outras cidades brasileiras.

Qualquer um pode ser um voluntário, independente do grau de escolaridade, nível social ou idade. Porém, quem se candidata a uma vaga tem que ter em mente que a sua atuação deve ser a mais profissional possível. Mesmo sendo um voluntário, o grau de exigência não diminui.

Hospital do Idoso seleciona candidatos

Nesta quinta-feira (18), encerra-se o prazo de inscrições para a seleção do Programa de Voluntários do Hospital do Idoso Zilda Arns, no Pinheirinho. Os candidatos devem ser maiores de 18 anos e podem se inscrever via internet para ocupar uma das 50 vagas, que incluem funções como acolhedor, visita solidária, acompanhante solidário e capelania.

Esta é a terceira seleção realizada pelo Programa de Voluntários do Hospital, que celebrou um ano de atividades em agosto e já capacitou 120 pessoas. Atualmente, 53 voluntários atuam no Hospital, cujo processo de seleção inclui a participação em uma palestra sobre o que é o trabalho voluntário e uma entrevista com assistente social.

Instituição é totalmente voltada para o SUS

O Hospital do Idoso Zilda Arns completou seis anos em março e atende totalmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É financiado pela Prefeitura de Curitiba e gerenciado pela Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba (Feaes).

O hospital tem outras ações voluntárias, como os cultos ecumênicos promovidos pelas igrejas luterana e católica. Também recebe a parceria do Tutores do Riso, que reúne profissionais e estudantes da área da Saúde para alegrar o dia dos pacientes, em visitas mensais. O Nariz Solidário atua há um ano na humanização hospitalar com a apresentação de palhaços.

Já o Projeto Amigo Bicho desenvolve terapia com o auxílio de cães adestrados, vacinados e com acompanhamento regular de veterinários.

Serviço

Como ser um voluntário

Centro de Ação Voluntária: https://www.acaovoluntaria.org.br/

Como se inscrever: Na próxima semana serão feitas três palestras de introdução aos que desejam atuar como voluntários. Para participar, pede-se a contribuição espontânea a partir de R$ 5. Depois, o interessado poderá cadastrar-se e, de acordo com suas habilidades e afinidades, será indicado para alguma instituição.

ONGs Brasil: http://www.ongsbrasil.com.br/

Como funciona: O site apresenta uma lista de instituições em todo o país. Par atuar como voluntário, selecione na barra no canto esquerdo da tela a opção “Trabalho voluntário” e, na sequência, o estado e município em que está buscando alguma instituição para se voluntariar.

Hospital do Idoso: http://www.feaes.curitiba.pr.gov.br/programa-voluntariado.html

Como se inscrever: Acesso o link acima e preencha a ficha cadastral de intenção ao voluntariado no HIZA. Os interessados passarão por uma entrevista e terão de participar de um processo de capacitação.