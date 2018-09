A bolsa ideal para o seu verão

Eu sei que tem muita gente que vai achar que estou muito simplinha com a coluna de hoje, mas é real. Falo em sustentabilidade e tento vive-la no meu dia a dia por diversos motivos, mas o principal é que não dá mais para continuarmos a alimentar o consumo de tudo, sem um real motivo, uma necessidade. Não para a maioria. As casas estão cada vez menores, o dinheiro deve ser empregado melhor – mesmo que você tenha muito.

Os looks da moda precisam e muitos, mesmo caríssimos, se sintonizam com os novos tempos, os da igualdade (à exemplo das marcas Balenciaga, Off-White, Y-Project, Vetements, Supreme entre outras). Aqui entra um outro discurso que é para dizer que a onda do simples é tão grande que mesmo os caros entraram nela.

Vende-se caríssimo, o que na rua da esquina paga-se quase nada. É bem complexo e debochado, mas hoje vim falar sobre bolsas. E vou te contar. Um pulo nas ruas e eu vejo o quanto as mulheres estão nessa de usar peças mais versáteis, menos complicadas. É verão! Hora de esquecer a sofisticação e adotar algumas modas bem sustentáveis e que mostram o quanto hoje o importante é garantir o estilo, não importa se princesa ou garota do povo. As duas existem e lutam pelo mesmo ideal de liberdade de expressão. Voilà! Dá uma olhada nas bolsas do momento aqui que eu continuo no meu Instagram falando vez ou outra. Ah, e voltei com meu blog para aprofundar mais sobre tudo. Bisous!

Princesinha – Não é por que estamos pregando simplicidade que não tem luxo e romantismo, por que tem essa sim, ok? Amo a bolsa, o look e as tatuagens de hena nas mãos. Acho tudo isso um perfeito casamento. Uma liberdade ser o que a gente quer ser. Sem imposição, apenas com muita educação, sil vous plaït.

Tote – Toda garota tem uma Tote bag para carregar as tralhas do dia a dia. Naquela pegada de sustentabilidade. De não ter 200 bolsas, uma para cada ocasião. As parisienses usam direto. É simples. É sustentável. É moderno. É funcional e pronto. A frescura a gente deixa para quem ainda não precisou desapegar e está ligada em ajudar a resgatar uma parte da bagunça do planeta.

Pochete – Sabemos que você sabe, mas não custa reafirmar que pochetes caem por todos os lados, de todos os preços (a Prada tem uma incrível rosa-fluo) e são perfeitas para bater perna com o telefone, o cachorro e o namorado pelas ruas de Paris ou de qualquer lugar.