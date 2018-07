A CASACOR Paraná chega a sua 25ª edição e apresenta o tema ‘A Casa Viva’ 

Para Ele

O Toallete Masculino assinado pelas designers Camila Rocha e Monica Pajewski para a mostra CASACOR Paraná 2018 contempla elegância e funcionalidade em um espaço de apenas 7m². Com uma proposta inspirada no estilo minimalista, o ambiente explora a sutileza de formas orgânicas e elementos naturais. A paleta de cores é serena, com predomínio do branco e elementos dourados presentes nos metais, o oposto do que se espera para um ambiente masculino. Os grandes destaques são: o jardim suspenso de ponta cabeça, ousando na proposta de trazer a natureza para um ambiente até então frio, e a iluminação projetada na parede, que invade o ambiente através de uma tela tensionada.

Igor Neves

As designers Camila Rocha e Monica Pajewski

Sinta-se em casa

A Livraria é o ambiente projetado pela designer Katleen Luizaga para a mostra CASACOR Paraná 2018. Em uma proposta contemporânea e atemporal, os 36m² do espaço celebram uma composição intimista, tendo como protagonistas os livros. O ambiente foi pensado como um local de permanência, e não de passagem. Funcional e aconchegante foi desenvolvido como um living residencial, e conta com mobiliário de design assinado em sua composição. Peças da Denise Coelho e obras dos fotógrafos Mariana Canet e Sebastião Salgado complementam o decor que une arte, moda, fotografia e arquitetura.

Gus Banke



A designer Katleen Luizaga

Cheers: um brinde ao sucesso

A Espumanteria é o espaço planejado pelos profissionais Nelson Machado, Alexandre Weiss e Nara Moraes na mostra CASACOR Paraná 2018 para a Adega Muf’s. São 13 m² que reúnem sofisticação e estilo em uma atmosfera que não deixa de lado a preocupação com a natureza ao introduzir uma combinação inusitada de garrafas reaproveitadas de ponta cabeça que remetem a uma parreira de uva. Funcional, o ambiente promove conforto e elegância através de composições simples gerando personalidade e traços únicos. Um cenário deslumbrante para degustar com tranquilidade o Ice Rosé da Adega Muf’s, espumante oficial da CASACOR Paraná.

Arielly Moura

Nelson Machado, Alexandre Weiss e Nara Moraes