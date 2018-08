Abertas as inscrições para processos seletivos de estágio da Caixa Econômica

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A Caixa Econômica Federal abriu inscrições para três processos seletivos que acontecerão simultaneamente. Poderão participar estudantes do Ensino Médio, Cursos Técnicos, Arquitetura e Urbanismo e Tecnologia. Veja mais detalhes abaixo:

- Nível Médio – Inscrição do dia 27/08 até 04/09

Perfil dos estudantes que poderão se inscrever: Cursando Ensino Médio, EJA ,Técnico em Administração, Técnico em Administração integrado ao Ensino Médio, Técnico em Secretariado integrado ao Ensino Médio, Técnico em Finanças integrado ao Ensino Médio, Técnico em Informática (somente para Brasília), Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio (somente para Brasília), Técnico em Segurança do Trabalho ou Técnico em Segurança do Trabalho integrado ao Ensino Médio.

Vagas abertas em: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Ano/semestre: Ter a idade mínima 16 anos;

Jornada: 5 ou 4 Horas/dia.

Benefícios:

Bolsa auxílio de R$ 500,00 por mês (5h diárias);

Bolsa auxílio de R$ 400,00 por mês (4h diárias);

Auxílio transporte de R$ 130,00 por mês.

- Alunos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharias – Inscrição do dia 28/8 até 06/09

Perfil dos estudantes que poderão se inscrever: Cursando Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia Elétrica, Engenharia Agrônoma/Agricola, Engenharia Mecânica ou Engenharia de Telecomunicações.

Vagas abertas em: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Ano/semestre: Ter idade mínima de 18 anos.

Jornada: 5 Horas/dia.

Benefícios: Bolsa-Auxílio no valor de R$ 1.000,00 e Auxílio transporte no valor de R$ 130,00.

- Áreas da Tecnologia – Inscrição do dia 28/08 até 06/09

Perfil dos estudantes que poderão se inscrever: Cursando Ciência da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistema, Sistemas de Informação, Engenharia de Software ou Engenharia da Computação.

Vagas abertas em: Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo

Ano/semestre: Ter idade mínima de 18 anos

Jornada: 5 Horas/dia

Benefícios: Bolsa-Auxílio no valor de R$ 1.000,00 e Auxílio transporte no valor de R$ 130,00.

O estudante poderá realizar a sua inscrição no portal do Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE. Nas etapas de seleção serão realizadas provadas online, discursiva e entrevista.

Sobre o CIEE

Desde sua fundação, há 54 anos, o CIEE se dedica à capacitação profissional de estudantes por meio de programas de estágio. Em 2003, abriu uma nova frente socioassistencial com a aprendizagem. Atualmente, administra o estágio de 200 mil estudantes e a aprendizagem de 100 mil adolescentes e jovens. Em paralelo, mantém uma série de ações socioassistenciais voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de populações vulneráveis.

