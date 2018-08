Adam, o robô curitibano vai parar no Shark Tank Brasil. Episódio vai ao ar na sexta

SMCS

Na próxima sexta-feira (24/8), às 22h, o programa Shark Tank Brasil vai apresentar o Adam Robô, invenção curitibana iniciada no coworking da Prefeitura, o Worktiba Barigui. O programa do Canal Sony é destaque nos Estados Unidos desde 2009, sendo referência mundial no setor de startups e novos negócios.

O robô da startup Prevention realiza pré-exames visuais. Ele será avaliado e poderá receber investimentos de renomados empresários do Brasil: João Appolinário, fundador da Polishop; Cris Arcangeli, do ramo de beleza; Robinson Shiba, dono dos restaurantes China in Box; Camila Farani, investidora-anjo; e Caito Maia, fundador da marca Chilli Beans. Os jurados testam as inovações, opinam, negociam e, se acharem interessante, investem financeiramente nos negócios.

Esta é a terceira terceira temporada da série no Brasil. Nas duas primeiras, os "tubarões", como são conhecidos os empresários, investiram em 44 dos 116 negócios apresentados, totalizando mais de R$ 16 milhões aportados nos projetos.

Worktiba

A startup Prevention Vision Test surgiu no Worktiba Barigui em 2017, cresceu com o apoio do Vale do Pinhão e depois de triplicar de tamanho deixou o espaço e foi selecionada para ocupar outro programa de fomento na Federação das Indústrias do Paraná (Fiep).

Serviço: Shark Tank Brasil – 3ª temporada - 2º Episódio

Sexta-feira (24/8), 22h. Reprise no domingo (26/08), 23h

Canal Sony 133 (NET), 72 (Vivo Tv) ou pelo aplicativo Canal Sony e site canalsony.br, após a exibição na TV.