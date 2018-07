AHK Business Night: oportunidade única para geração de negócios

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Que tal conhecer os produtos e os serviços ofertados por empresas associadas à Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha no próximo dia 16 de agosto? O evento promovido pela AHK Paraná inova na forma de fazer negócios e convida a todos para um evento imperdível e gratuito. Na oportunidade, os participantes terão acesso direto a companhias associadas à Câmara Alemã, entidade que visa estimular a economia de mercado por meio de investimentos, comércio e serviços entre a Alemanha e o Brasil.

Serão 17 empresas em exposição e, além do Paraná, companhias de Santa Catarina estão convidadas a participar. “Com 4 horas de duração, as empresas poderão expor seus produtos e ideias ao mercado – tudo isso em um ambiente descontraído e com formato diferenciado para networking e geração de negócios – essa é a proposta do AHK Business Night”, afirma Andreas Hoffrichter, diretor da AHK Paraná.

Entre as empresas que já confirmaram presença estão: Exal, Goethe-Institut, Deutsche Schule Curitiba, Servopa, Top Imóveis, Heverson do Valle Treinamentos, SigmaOne, Colégio Suíço-Brasileiro, Lapinha, Referência Locadora de Veículos, Irmandade Betânia, Smartcom, F9 e Mice Online.

Para a Exal, do segmento de alimentação coletiva, que há anos administra restaurantes de multinacionais alemãs, como a Brose e a Schattdecor, esta é uma excelente oportunidade para apresentar a empresa a outras companhias que buscam oferecer refeições de qualidade aos seus colaboradores. “Como o nosso negócio é B2B, geralmente ele começa em um encontro como esse e dura alguns meses até ser fechado. Neste sentido, temos a expectativa de nos integrar ainda mais com a comunidade alemã para fazer novos negócios. Se fecharmos um contrato já vai valer a participação”, relata Roberto Costa de Oliveira, presidente da Exal.

A Servopa também estará no evento e quem visitar o stand participará de um sorteio especial. “As vendas são relacionais, então, por meio do contato direto, fortaleceremos o relacionamento com outras empresas, ou seja, ampliaremos as possibilidades de negócios com organizações de diferentes segmentos”, diz o gerente geral, Marcelo Fatuch.

A área de Educação terá reforço especial com a presença do Goethe-Institut, Deutsche Schule Curitiba e Colégio Suíço-Brasileiro. Segundo Dorothee Rumker Yazbek, diretora de cursos do Goethe-Institut, a expectativa é interagir com os demais associados e com o público participante. “Além de apresentar os nossos cursos, temos muitos estudantes de Engenharia que têm interesse em trabalhar nas empresas associadas à AHK. Portanto, esse evento pode ser uma ponte entre esses alunos e as companhias. Esse contato direto pode viabilizar oportunidades de estágios e, sem dúvida, vai além da troca de cartões”, diz a diretora do Goethe.

Além do networking, geração de negócios, sorteio de brindes, uma atração cultural animará a noite de negócios. Não perca essa chance, então marque na sua agenda: 16 de agosto, a partir das 17h, no Clube Curitibano – Sede Concórdia. E se você quer expor seus produtos e serviços, corra! Ainda há três espaços disponíveis para negociação. As inscrições serão aceitas até o dia 10 de agosto e devem ser feitas pelo e-mail [email protected], contendo nome completo, empresa, cargo ocupado e telefone para contato. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (41) 3323-5958 ou pelo e-mail [email protected]

Serviço:

AHK Business Night

Data: 16 de agosto (quinta-feira)

Horário: a partir das 17h

Local: Clube Curitibano – Sede Concórdia| Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 815 - São Francisco

Inscrições* e informações: (41) 3323-5958 ou [email protected] Entrada gratuita.

*e-mails destinados à inscrições devem conter nome, empresa, cargo e telefone de contato.