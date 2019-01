Ainda dá tempo para se inscrever no vestibular para Radiologia da Faculdade Ilapeo

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A Faculdade Ilapeo continua com as inscrições abertas para o vestibular do curso superior em Tecnologia em Radiologia. As provas são agendadas e não há cobrança de taxas para se inscrever. Com três anos de duração, a graduação irá habilitar tecnólogos em radiologia para trabalhar em diversas áreas, como saúde, forense, indústria, comércio, desenvolvimento e docência.

Além das disciplinas teóricas, a grade curricular do curso conta com atividades práticas em laboratórios como o de anatomia, física, microscopia, análise de imagens e clínicas médicas. Também fazem parte das atividades durante a graduação vivências e visitas técnicas. A coordenadora do curso de Tecnologia em Radiologia da Faculdade Ilapeo, Flávia Fontão Gasparini comenta que hoje o leque de atuação do profissional está muito amplo, o que possibilita ao profissional interagir em diversos segmentos. “A radiologia tem papel importante não só nas práticas médica e da saúde, mas também em diversas outras áreas da sociedade. Hoje o profissional pode atuar, por exemplo, na área criminal sem ser policial, ou então, na área de engenharia sem ser engenheiro”, comenta.

Dentro das áreas de medicina, odontologia e veterinária o tecnólogo em radiologia pode trabalhar na execução e supervisão de serviços e procedimentos radiológicos em clínicas de radiodiagnóstico, hospitais, policlínicas e clínicas oncológicas. Já na área forense, pode auxiliar a medicina legal na realização de exames imagiológicos e no uso de tecnologias de imagem para ajudar em investigações e coletas de provas. E no setor industrial, na execução e supervisão de diferentes métodos de ensaios de controle de qualidade utilizados na fabricação dos mais variados produtos dentro da indústria: química, farmacêutica, alimentícia, aeroespacial, naval e automobilística.

As provas para o vestibular da Faculdade Ilapeo são agendadas e ocorrerão nos dias 23 e 30 de janeiro. A inscrição pode ser feita no site http://www.ilapeo.com.br/vestibular.