Altas temperaturas podem explicar morte de peixes no Parque Bacacheri

O forte calor dos últimos dias, com temperaturas acima dos 30ºC, e a falta de chuvas no mesmo período podem explicar a mortandade de peixes verificada nos últimos dois dias no Parque General Iberê de Mattos, o Parque Bacacheri. Equipes de diversas áreas da Secretaria Municipal do Meio Ambiente voltaram ao local na manhã desta sexta-feira (1/2) para coletar material para as análises e avaliar o fenômeno.

De acordo com o biólogo e pesquisador do Museu de História Natural do Capão da Imbuia, Vinícius Abilhoa, ainda é cedo para determinar uma causa definitiva, mas as hipóteses são levantadas com base no histórico de monitoramento dos lagos urbanos e da sua fauna.

“As avaliações ao longo do tempo nos levam a crer que o calor intenso – com recordes de temperaturas todos os dias – e as variações de temperatura que acontecem durante à noite são prejudiciais aos peixes, em especial às tilápias, espécie que teve mais indivíduos encontrados mortos”, esclareceu o especialista.

Os laudos ainda dependem das análises de animais vivos para avaliação da condição dos órgãos internos e brânquias e, ainda, da água. Existe a hipótese de proliferação de uma alga – facilitada pelas altas temperaturas – que possa causar certo grau de toxicidade. Com os laudos prontos, reforçou o biólogo, o município e os técnicos têm mais subsídio para ações futuras de prevenção.

Outros lagos

Até o momento, as mortes não foram observadas em outros lagos de parques da cidade, mas a possibilidade não está descartada. “Talvez não aconteça com a mesma intensidade por que, apesar dos fatores externos serem os mesmos, há diferenças na população, vegetação e até mesmo de água diferentes”, explicou Abilhoa.

Esforços

Desde quinta-feira (31/1), equipes dos departamentos de Parques e Praças; Pesquisa e Conservação da Fauna; Pesquisa e Monitoramento; e Recursos Hídricos da Secretaria do Meio Ambiente vêm coletando material para as análises no Parque Bacacheri. A retirada dos animais mortos foi reforçada nesta sexta-feira (1/2) por funcionários do Departamento de Limpeza Pública.