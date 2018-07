Amanhã tem Festival de cervejas artesanais na Rua 24 Horas

Redação Bem Paraná com assessoria

Em franca expansão no Brasil, o mercado das cervejas artesanaistem a cidade de Curitiba como um de seus principais polos produtores e consumidores. Hoje, a capital paranaense sedia algumas das principais cervejarias do país, além de diversos eventos cervejeiros que movimentam milhares de pessoas. Pensando nos amantes das cervejas artesanais, neste sábado, dia 16 de setembro, a Rua 24 Horas vai promover a primeira edição do Festival da Cerveja da 24 Horas.

Durante o dia, os curitibanos e turistas terão a oportunidade de saborear o melhor da produção artesanal brasileira com diversos chopes a R$ 8 (400ml) e R$ 10 (500ml). Entre os destaques do festival estarão rótulos da premiadíssima cervejaria Way Beer. Os chopes estarão disponíveis em três operações da Rua 24 Horas: Bávaro, Top Burguer e Koda Pub & Kitchen.

Além dos estilos tradicionais, já conhecidos do público cervejeiro, o Festival da Cerveja da 24 Horas terá algumas atrações curiosas, entre elas o chope com vinho (R$ 10 o copo de 500ml). Produzido pela cervejaria Germânia, a bebida mescla a refrescância do chope com o requinte do vinho tinto resultando em uma combinação bem peculiar. Quem quiser consumir cervejas em garrafa, os empreendimentos vão oferecer dezenas de rótulos com preços especiais.

Propondo uma harmonização perfeita, o público poderá saborear preparos de diversos empreendimentos gastronômico da Rua 24 Horas, que vão funcionar normalmente durante o evento. São preparos para todos os gostos, entre eles pasteis, crepes, hambúrgueres, comida japonesa, saladas, chocolates, sanduíches, cafés especiais e pizza.

A primeira edição do Festival da Cerveja da 24 Horas será realizada neste sábado, dia 16 de setembro, na Rua 24 Horas (Rua Visconde de Nácar - sem número), no Centro de Curitiba, das 10h às 22h. Mais informações no site www.rua24horascuritiba.com.br