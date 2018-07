Aniversário

A multinacional dinamarquesa Novozymes está comemorando 29 anos da sua sede industrial em Araucária, no Paraná. A empresa é líder mundial em soluções biológicas. Ela acaba de conquistar o reconhecimento na categoria indústria, como “Destaque 2017”, do jornal Indústria & Comércio.

Novo produto

A marca Acnase acaba de lançar dois produtos em seu portfólio. No mercado há mais de 40 anos, Acnase é reconhecida pelos produtos de alta tecnologia no combate a cravos e espinhas. A marca está inserida no segmento de Medicamentos Isentos de Prescrição Médica (MIP) e, desde 2011, pertence à Avert Laboratórios, divisão da Biolab Farmacêutica – uma das 10 maiores empresas de medicamentos do Brasil.

Pesquisa

A 19° edição da Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia 2018-2022, estudo feito pela PwC, prevê um crescimento global anual médio de 4,4% no setor de mídia e entretenimento (E&M) entre 2018 e 2022. O levantamento analisou 15 segmentos do setor em 53 países e apontou que a receita global deve alcançar US$ 2,4 trilhões em 2022, acima dos US$ 1,9 trilhão registrado em 2017, um aumento de 26% na comparação total entre os períodos.

* O Condor Nilo Peçanha, localizado na Rua Nilo Peçanha, 1.000, realiza hoje, dia 7 de junho, a partir das 10h, uma seleção para contratação imediata de 35 colaboradores para atuarem como operadores de caixa.

* No dia 14 de junho, às 19h, a ESIC Business & Marketing School promove a Master Class Quatro Pilares para criar uma Startup de sucesso, com o fundador da Mobimais, Thainã Monteiro.

* O Senac PR vai realizar na próxima quarta-feira (13) o Workshop – Preparações Típicas de Festa Junina. O objetivo do workshop é ensinar novas receitas para inovar nas Festas Juninas.

* O Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 3,7 milhões de associados e atuação em 22 estados brasileiros e Distrito Federal – prorrogou o prazo de inscrição de fotos para o concurso cultural fotográfico “Simples Cidade”. Associados e colaboradores da instituição poderão inscrever as fotos que ilustrarão os materiais institucionais do Sicredi em 2019 até 15 de junho. A finalidade do concurso é engajar os dois públicos a fazer juntos os materiais para próximo ano.

* Estão abertas até o dia 31 de agosto as inscrições do Concurso de Cartões Postais sobre Lendas Paranaenses promovido pelo Sesc PR. A seleção se propõe a incentivar a valorização dos aspectos culturais do Paraná, selecionando ilustrações de lendas ou mitos próprios do estado, produzidas por alunos matriculados na rede pública de ensino.

* Estreantes nas corridas de rua ou quem já se apaixonou pelo esporte têm um compromisso marcado no dia 24 de junho, na A.Yoshii Running. A prova tem duas opções de percurso (5 km e 10 km) e corrida kids para os pequenos, passa por ruas do Batel, Bigorrilho e Seminário, com largada programada para às 7h da manhã, na Praça da Espanha, em Curitiba.

* O UniBrasil Centro Universitário lança um novo curso no vestibular de inverno 2018: Agronomia. O vestibular será realizado no próximo dia 16 de junho.