Antes de novela, Ciocler ouviu da namorada: 'estão achando você acabado'

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Na primeira fase de "Segundo Sol", Caco Ciocler, de 46 anos, chamou a atenção pelo corpo atlético ao aparecer em cena de cueca. O rótulo de galã, bem no momento em que ele acabava de se tornar avô, assustou o ator no início. Ele admite que gostou de se ver no espelho e conta que os conselhos da namorada Luisa Micheletti e da atriz Fabíula Nascimento foram fundamentais para a construção do personagem.

No capítulo desta terça-feira (17) ele voltou a chamar atenção ao aparecer seminu em cenas quentes com Cacau (Fabíula Nascimento). Edgard buscou a cozinheira para se consolar após a prisão do pai.

No início, Caco imaginou que Edgar deveria ser mais largado porque sempre ouviu da família que ele não servia para nada.

"Na leitura do texto pensei que ele devia ter uma autoestima baixa. Como esse cara vai conseguir dar em cima de Cacau? Fiz a leitura nesse tom de coitadinho. E a Fabíula, falou: 'Caco, a Cacau precisa se apaixonar pelo Edgar. Assim não vai dar. Mude essa energia, senão você não vai ter para onde ir'. Eu falei pra ela: 'Pô, é um personagem que todo mundo pisa'", disse no intervalo de uma gravação nos Estúdios Globo.

O ator atendeu o pedido do diretor Dennis Carvalho para emagrecer e mudar o corpo e conta que isso lhe deu mais energia e disposição na vida pessoal também. "Academia propicia uma vaidade. Antes de começar a novela, comecei a ouvir de muitas pessoas que eu estava muito largado, que eu parecia meio cansado. Vinha do Doutor Peter de 'Novo Mundo', parecia 20 anos mais velho do que eu, andava meio curvadinho, vinha de personagens assim e eu sempre quis ser mais velho do que sou."

Os conselhos da namorada foram fundamentais para que ele refletisse sobre a mudança no visual. "A Luisa ficou me enchendo o saco e dizia: 'Caco, para. Por que você só quer imprimir essa energia?'. 'Por que ele não pode ser bonito? As pessoas estão achando que você está cansado, velho, gordo, acabado, muda isso'. Juntou isso com a chamada da Fabíula (Nascimento), então a minha vaidade de saber que, aos 46, avô, eu ainda sou capaz de, em nome de um personagem, acessar essa energia."

O sucesso do corpo em forma repercutiu nas redes sociais. A namorada gostou do resultado, mas, apesar de tê-lo incentivado bastante, já entrega que sente falta da aparência antes da novela. "Ela curtiu, mas falou: 'Namorava um gordinho, cadê?' Ela já está com saudades e eu também", brinca.

Com essa reaproximação, ela pedirá para adiar seu casamento com Roberval (Fabricio Boliveira). Apesar da volta do triângulo amoroso e do embate, Ciocler compreende a sede de vingança do meio-irmão por ter sido rejeitado pelo pai Severo (Odilon Wagner).

"É uma história muito bonita também. Fico imaginando esse cara que cresceu nessa casa, vendo o amigo de infância dele tendo tudo o que ele não tinha, brincando o dia inteiro e, na hora de dormir, ele vai pro quarto da empregada... Imagina o que é isso a vida inteira e depois você descobre que é herdeiro de tudo e, por uma questão de cor, você não viveu aquilo?"