Após apoio a Bolsonaro, Petraglia posta foto da Arena iluminada de amarelo

O presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Paranaense, Mario Celso Petraglia, voltou a provocar polêmica nas redes sociais. Dessa vez, postou uma foto da Arena da Baixada iluminada de amarelo. “Nosso estádio iluminado em homenagem ao nosso país! Vamos em frente para que nas urnas nosso povo encontre o caminho da liberdade, da segurança e da prosperidade! O Brasil acima de tudo!!!”, escreveu na postagem com a foto, no Facebook. Uma hora depois, o dirigente postou um vídeo de apoio ao candidato Jair Bolsonaro, do PSL.

Nos comentários da postagem no Facebook, muitos eleitores de Bolsonaro curtiram e elogiaram a ação. Outros torcedores, porém, reclamaram. “Eu acredito que até eleitores sensatos do B17, não acham correto um clube que reúne um conjunto de pessoas que tem em comum o amor pelo CAP, mas que democraticamente divergem em outras questões como religião e política por exemplo, sejam obrigadas a aceitar que o clube seja usado para esse fim. Muito triste, momento em que mais precisamos da força de todos os Atleticanos para buscarmos um título internacional, esse tipo de atitude só divide e não agrega em nada. Lamentável!!!”, escreveu um torcedor.

Outro atleticano reclamou. "Vc acha que pode usar o time como objeto do teu desejo?", indagou, entre um xingamento e outro.

“Vai ilumina o (...) da sua mãe filho da (...) !!!!”, atacou mais um torcedor.

Atleticanos aproveitaram para protestar com a cor cinza escolhida pelo clube para o estádio desde 2014. “ Inacreditável alguem achar que aquele cinza é mais bonito e moderno do que isso”, disse um atleticano, nos comentários da postagem. “Acho engraçado que todos os outros estádios do mundo que também são arenas para suportar show, são com as características do club como cor e Etc. Mas no Atlético nao pode né? O bonito é aquela geladeira cinza e sem a alma do clube”, comentou outro torcedor.

“Queremos a taça da Sula, o fim da imbecilidade 'torcida única' e a festa no setor FAN como sempre foi, se não fosse essas idiotices o Sr nunca seria contestado”, criticou mais um atleticano.