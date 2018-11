Após deixar atividade, Rafael Ilha se desentende com Caique em "A Fazenda"

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rafael Ilha não acordou de bom humor nesta segunda-feira (19) na sede de A Fazenda. O ex-Polegar, que já havia abandonado uma atividade obrigatória na noite de domingo (18), o que provocou nova punição aos peões, voltou a se irritar com o fazendeiro da semana, Caique Aguiar.

O desentendimento aconteceu após Rafael realizar os cuidados com a vaca sem que Caique fosse ajuda-lo. "Está de sacanagem e não quer me ajudar. Então vou fazer dele o pior reinado. Só de sacanagem, do mesmo jeito que ele quer me sacanear, eu vou sacanear também. Vamos ver quem sacaneia mais, eu ou ele", disparou o ex-Polegar.

Alguns minutos depois, Caique entrou na sala e se dirigiu para Rafael: "Fala, monstro". "Monstro é o caramba. Eu fiquei esperando você me dar uma força ali embaixo. Se querem me sacanear, vamos ver quem sacaneia", respondeu o cantor, irritado. O atual fazendeiro disse que não estava deitado relaxado: "Eu estava ajudando o Léo".

Rafael tem se mostrado irritado na competição desde domingo. No início da noite, ele reclamou do barulho dos colegas, que não o deixava dormir: "Quem era triste ficou extremamente feliz, foi do oito ao 80. O pessoal lá fora deve estar achando ridículo. Devem pensar: 'Ou os caras são muito otários ou devem estar usando drogas'", reclamou.

Mais tarde, o ex-Polegar então decidiu não participar da atividade Quem é Você na Fila do Pão?, em que peões trocavam pães especiais que revelavam o que um pensava do outro. "Ninguém vai ter coragem aqui para falar o que pensa. Não vou ficar nessa patifaria, não. Na moral. Só tem covarde nesse lugar", afirmou ao abandonar a prova.

Com a decisão de Rafael, os peões voltaram a ser punidos. Dessa vez, foram adicionadas 72 horas à punição vigente sem água encanada, além de os participantes ficarem 72 horas sem gás. Com isso, todos tiveram que tomar banho gelado e cozinhar no forno à lenha nesta segunda-feira.