Após perder pênalti, Atlético supera expulsão e vence o Peñarol

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense venceu por 2 a 0 o Peñarol, nessa quinta-feira (dia 26) à noite, na Arena da Baixada, na partida de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. O jogo de volta será em 7 de agosto, em Montevidéu. O gol como visitante é critério de desempate nessa fase. Quem passar, enfrenta nas oitavas de final o Caracas, da Venezuela, ou o Sport Huancayo, do Peru.

O primeiro gol da partida foi marcado pelo ponta Marcelo Cirino, que agora soma 33 gols em 120 jogos pelo Atlético. Foi o segundo jogo dele desde que retornou ao clube. O outro gol do jogo foi do atacante Pablo, que agora é o artilheiro do elenco principal do Atlético em 2018, com seis gols em 23 jogos, empatado com o meia-atacante Guilherme (6 gols em 20 jogos). No total, Pablo soma 21 gols em 129 jogos pelo clube paranaense.

Em relação ao desempenho, o Atlético fez uma boa partida na marcação, na criação e no setor ofensivo. O time teve tranquilidade para superar um pênalti perdido no início do jogo e a expulsão do zagueiro Wanderson aos 45 minutos do primeiro minuto. O grande nome da partida foi Cirino, que infernizou a defesa adversária. O Peñarol mostrou uma equipe organizada e forte na marcação, mas com pouca qualidade técnica.

TABU

O Atlético tem 100% contra uruguaios em competições oficiais. Foram cinco duelos (três pela Sul-Americana e dois pela Libertadores) e cinco vitórias. Foram quatro contra o Nacional e um contra o Peñarol.

TÉCNICO

Esse foi o quarto jogo do técnico Tiago Nunes com o time principal do Atlético. Agora ele soma uma vitória, dois empates e uma derrota.

ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO

O desfalque no Atlético era o zagueiro Thiago Heleno, lesionado. As novidades na escalação foram os pontas Marcelo Cirino e Marcinho, que entraram nos lugares de Nikão e Pablo. O esquema tático foi o 4-2-3-1. Outra alteração foi o volante Rosseto no lugar de Bruno Guimarães. O time uruguaio jogou no 4-4-2.

ESCALAÇÃO DO PEÑAROL

Os principais veteranos do time uruguaio começaram no banco: o meia-atacante Cristian “Cebolla” Rodriguez, 32 anos, o ponta Estoyanoff, 35 anos, e o meia argentino Maxi Rodríguez, 37 anos. Cebolla jogou a Copa 2018 pelo Uruguai. Maxi Rodríguez disputou três Copas pela Argentina. Os três entraram no jogo apenas no segundo tempo da partida.

PREMIAÇÃO

O Atlético já acumulou US$ 550 mil em premiação na Copa Sul-Americana 2018 – US$ 250 mil por participar da primeira fase e mais US$ 300 mil pela segunda. Se passar pelo Peñarol, vai arrecadar mais US$ 370 mil, acumulando US$ 920 mil. Essa cota por fase na competição é paga na moeda dos Estados Unidos.

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo teve domínio do Atlético, que mostrou qualidade na saída de bola e contou com boa atuação do setor ofensivo. A mobilidade de Bergson e os dribles de Cirino e Marcinho renderam bons frutos. Foram cinco boas jogadas ofensivas na primeira etapa, contra três do Peñarol. A melhor chance foi aos 8 minutos, quando Cirino sofreu pênalti. Veiga cobrou no canto, mas o goleiro defendeu. Aos 45, o zagueiro Wanderson cometeu falta violenta, levou o segundo amarelo no jogo e acabou expulso. O time uruguaio ficou com um jogador a mais. No intervalo, saiu o ponta Marcinho e entrou o zagueiro Léo Pereira.

INÍCIO DO SEGUNDO TEMPO

O Atlético começou no segundo tempo no esquema 4-3-2, com Cirino e Bergson no ataque. O meio-campo tinha Lucho (centro), Veiga (esquerda) e Rossetto (direita). O Peñarol até avançou a marcação e tentou ser mais ofensivo, mas preferiu não se arriscar muito. O jogo ficou equilibrado. Aos 12, saiu Rojo e entrou Cristian “Cebolla” Rodriguez no time uruguaio. O Furacão fez 1 a 0 em falha grosseira do adversário. Santos deu chutão para frente. O goleiro e o zagueiro trobaram, deixando a bola livre para Cirino chutar para o gol vazio: 1 a 0.

OUTRA EXPULSÃO

Aos 16, Gabriel Fernández parou contra-ataque com falta, levou o segundo amarelo no jogo e acabou expulso. Os dois times ficaram com dez jogadores. Aos 23, saiu Veiga e entrou o volante Bruno Guimarães. Aos 32, troca de atacantes: Bergson por Pablo. Aos 34, o Atlético fez 2 a 0, após bela jogada de Renan Lodi, Rossetto e Jonathan, finalizada por Pablo. Aos 45, Cirino deixou Pablo na cara do gol, mas ele chutou no goleiro e perdeu a chance de ampliar para 3 a 0. Aos 47, outra oportunidade desperdiçada. Cirino cruzou na cabeça de Pablo, que cabeceou fraco. O goleiro defendeu.

ESTATÍSTICAS

Em 90 minutos, o Atlético somou 19 finalizações (14 certas), teve 54% de posse de bola e 86% de eficiência nos passes. O Peñarol finalizou 6 vezes (3 certas), teve 46% de posse de bola e 81% de eficiência nos passes. A partida teve 23 faltas – 11 cometidas pelo time paranaense. Os dados são da Datafactory/Conmebol.

ATLÉTICO 2 x 0 PEÑAROL

Atlético: Santos; Jonathan, Paulo André, Wanderson e Renan Lodi; Rossetto e Lucho González; Marcelo Cirino, Raphael Veiga (Bruno Guimarães) e Marcinho (Léo Pereira); Bergson (Pablo). Técnico: Tiago Nunes

Peñarol: Dawson; Giovanni González, Matheu, Formiliano e Lucas Hernández; Gonzalo Freitas (Maxi Rodríguez), Guzmán Pereira (Estoyanoff), Agustín Canobbio e Rodrigo Rojo (Cristian Rodríguez); Darwin Nuñez e Gabriel Fernández. Técnico: Diego López

Gols: Marcelo Cirino (14-2º) e Pablo (34-2º)

Expulsões: Wanderson (45-1º) e Gabriel Fernández (16-2º)

Cartões amarelos: Paulo André, Wanderson (A). Gabriel Fernández, Canobbio (P).

Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina)

Público: 10.365 pagantes

Local: Arena da Baixada

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

2 – Lucho cruza. Bergson domina na área, gira e chuta fraco.

5 – Falta perto da área. Freitas cobra no cantinho. Santos espalma para escanteio.

8 – Lucho chuta de fora da área. A zaga dá rebote. Marcelo Cirino aproveita, mas é derrubado na área por Formiliano. Pênalti.

10 – Raphael Veiga cobra no pênalti no cantinho, mas o goleiro espalma.

14 – Paulo André pega rebote fora da área e acerta belo voleio no cantinho. O goleiro espalma.

22 – Fernández parte em contra-ataque, invade a área e chuta sobre o gol.

24 – Marcinho cruza, Cirino ajeita de cabeça e Bergson chuta. A zaga desvia.

45 – Pereira chuta de fora da área. Santos defende.

Segundo tempo

14 – Gol do Atlético. Santos dá chutão para frente. O goleiro e o zagueiro trombam. A bola sobra livre na área para Cirino chutar para o gol vazio.

19 – Renan Lodi pega rebote na área e chuta cruzado, ao lado.

28 – Bruno Guimarães dá bom passe. Bergson fica na cara do gol, mas chuta para fora.

31 – Marcelo cai na área ao dividir com o goleiro e pede pênalti.

34 – Gol do Atlético. Renan Lodi para Rosseto para Jonathan, que cruza rasteiro. Pablo recebe na cara do gol e toca no canto.

38 – Marcelo Cirino chuta forte de fora da área. O goleiro quase aceita um frango. A bola sai para escanteio.

45 – Marcelo Cirino puxa contra-ataque e deixa Pablo na cara do gol. Ele chuta em cima do goleiro.