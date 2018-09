Após publicação de autor acusado de assédio, editor da New York Review of Books deixa o cargo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ian Buruma deixou o cargo de editor da "The New York Review of Books" nesta quarta-feira (19), após a revista anunciar publicação -na edição de 11 outubro- de ensaios de um radialista canadense acusado de assédio sexual e agressão física a mulheres.

O autor Jian Ghomeshi foi absolvido das acusações em 2016 disse ao New York Times que ele "constantemente luta contra uma versão 'vilanizada' de si mesmo online".

Ghomeshi terá três artigos na edição de outubro da revista, que tiveram chamada na capa, num pacote intitulado "The Fall of Men" (a queda dos homens).

Um deles, "Reflections from a Hashtag", está disponível online. Antes de do início do texto, há uma observação, em itálico, da NYRB, que diz que "o artigo a seguir, que gerou muitas críticas, deveria ter incluído o reconhecimento da seriedade das inúmeras acusações feitas contra o escritor Jian Ghomesh". O texto também lembra que muitas das acusações foram publicados em veículos respeitáveis como o "The Toronto Star".

No texto, Ghomeshi narra as dificuldades que enfrenta no seu dia a dia, após ter protagonizado um escândalo envolvendo mais de 20 acusações de assédio e agressão e ter sido demitido da Canadian Broadcasting Corporation (CBC).

No Twitter, muitos usuários comemoraram a saída de Buruma. Um usuário chamou o episódio de "satisfatório" ou "agradável". Houve quem criticasse, chamando de "injusto".