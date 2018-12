Arquipélago dos Alcatrazes, no litoral de SP, é aberto ao turismo náutico

Folhapress

SÃO SEBASTIÃO, SP (FOLHAPRESS) - O arquipélago dos Alcatrazes, localizado a 45 km do porto de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, será aberto ao turismo náutico neste domingo (16).

Um dos maiores ninhais de aves marinhas do Sul e Sudeste brasileiro, o arquipélago foi desde a década de 1980 até 2013 local de exercício de tiros da Marinha e estava fechado para visitação.

É a primeira vez que o turismo na região será feito de forma organizada. A descida em terra continuará proibida. Os turistas poderão ver a ilha do barco e mergulhar de snorkel ou de cilindro em mais de dez pontos da região.

O passeio até o arquipélago poderá ser feito apenas por meio de empresas autorizadas pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), órgão que, junto com a Marinha, faz a gestão da área. Lanchas particulares continuam proibidas de parar no local.

Há 32 operadoras cadastradas pelo órgão, mas apenas duas vão começar a fazer o passeio neste domingo: Universo Marinho, com saídas de São Sebastião, e Colonial Diver, de Ilhabela. As operadoras cobraram por volta de R$ 700 pelo mergulho inaugural de cilindro.

Em janeiro, mais três devem iniciar as operações e, até março, mais cinco. Nessa etapa, haverá também barcos partindo de Bertioga e Santos --a lista de empresas autorizadas será disponibilizada no site icmbio.gov.br/refugiodealcatrazes.

Durante um ano e meio, pesquisadores vão analisar os impactos do turismo na preservação dos corais e no comportamento dos peixes. Depois disso, será avaliada a necessidade de fazer mudanças na visitação.

O refúgio abriga mais de 1.300 espécies, 100 delas estão ameaçadas de extinção. Lá encontra-se o maior ninhal de fragatas do Atlântico Sul e é área de alimentação, reprodução e descanso para mais de 10.000 aves marinhas.

Nas águas de Alcatrazes também há a maior quantidade de peixes do Sudeste do Brasil. Durante o ano inteiro, podem ser avistadas baleias-de-bryde e diversas espécies de golfinho. Já as baleias-jubarte aparecem por ali no outono e no inverno.

Em 2016, foi criado o Refúgio de Vida Silvestre do Arquipélago de Alcatrazes, que transformou a área de 674 km² em unidade de conservação.

O nome Alcatrazes vem de como eram chamadas espécies de gaivotas marinhas. Uma das hipóteses é que o batismo veio do viajante alemão Hans Staden, que passou dez meses como prisioneiro dos índios Tubinambás, no século 16. Na ocasião, ele navegou por ilhas do litoral paulista.