Athletico inscreve 21 jogadores no Paranaense e deixa quatro de fora

Silvio Rauth Filho

O Athletico Paranaense divulgou nessa sexta-feira (dia 18) os 21 primeiros inscritos no Campeonato Paranaense de 2019. O limite é de 30 jogadores por equipe. O registro de novos jogadores precisa ser feito até o último dia útil anterior à partida. Nas próximas rodadas, o clube ainda pode fazer cinco alterações nessa lista. O prazo final para as últimas mudanças é na véspera da primeira rodada do segundo turno (a Taça Dirceu Kruger).

A primeira rodada do primeiro turno – a Taça Barcímio Sicupira – começa neste sábado. O Athletico enfrenta às 17 horas o Cascavel CR, na Arena da Baixada.

A provável escalação do técnico Rafael Guanaes é Léo; Reginaldo, Bambu, Eder, Nicolas; Renzo (Erick), Marquinho; João Pedro, Matheus Anjos e Anderson Plata; Bergson.

O Athletico vai usar apenas o elenco de aspirantes no Paranaense. O grupo principal, do técnico Tiago Nunes, só estreia em março, na Libertadores.

A lista de 21 tem vários veteranos e jogadores com experiência no profissional.

Ficaram fora dessa relação os zagueiros Zé Ivaldo e Cleberson, o meia Felipe Gedoz e os atacantes Giovanny e Douglas Coutinho, que estão treinando em grupo separado no CT do Caju. Cleberson foi emprestado para o Sport, após passar 2018 no Figueirense. Os quatro demais seguem com o futuro indefinido. Provavelmente serão negociados para outras equipes.

OS 21 INSCRITOS

Goleiro: Léo, Caio Alan e Gabriel Mesquita

Lateral-direito: Reginaldo

Zagueiro: Robson Bambu, Eder Ferreira e Lucas Halter

Lateral-esquerdo: Nicolas

Volante: Alex Nagib, Cristian, Erick e Renzo

Meia: Bruno Leite, João Pedro, Marquinho e Matheus Anjos

Pontas: Anderson Plata, Bruno Rodrigues e Juninho

Centroavantes: Bill e Bergson