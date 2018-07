Atlético confirma o retorno do vice-artilheiro da nova “Era Petraglia”

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense confirmou nessa quarta-feira (dia 4) o retorno do ponta Marcelo Cirino, 26 anos, ao clube. O jogador tem contrato com o Furacão até dezembro de 2019. No entanto, seus direitos econômicos são divididos entre o Flamengo e o grupo Doyen Sports. Ele passou as últimas três temporadas atuando por Flamengo, Internacional e Al-Nasr (Emirados Árabes).

Revelado na base do Atlético, Marcelo Cirino é o segundo maior artilheiro do clube no período 2012 a 2018. O ano de 2012 marcou a volta de Mario Celso Petraglia ao comando do clube, após a gestão de Marcos Malucelli (2009-11). Naquele ano, o clube estava na Série B e conseguiu o acesso à primeira divisão nacional.

Nessa “nova Era Petraglia”, Marcelo Cirino fez 32 gols em 119 partidas. O jogador nunca atuou como centroavante, com a função principal de finalizar. Sua característica foi sempre atuar pela ponta-direita, com velocidade. O ponto forte do atleta é o cruzamento rasteiro, arma que consagrou o centroavante Ederson, maior artilheiro do Atlético nesse período de 2012 a 2018, com 42 gols em 107 jogos.

A dupla Ederson e Marcelo Cirino foi responsável por levar o Atlético à final da Copa do Brasil de 2013 e por conquistar o terceiro lugar do Brasileirão daquele ano, garantindo vaga na Copa Libertadores. O meia Paulo Baier, que tem 65 gols em 192 jogos pelo clube, também foi outra peça-chave daquela equipe, inicialmente montada pelo técnico Ricardo Drubscky e depois consagrada pelo treinador Vagner Mancini.

O contrato de Ederson com o Atlético encerrou no final de junho de 2018 e ele deixou o clube, sem renovação.

No esquema do técnico interino Tiago Nunes, o mais provável é que Cirino seja utilizado no lado direito do setor ofensivo. A única experiência de Cirino como centroavante foi com o técnico Vanderlei Luxemburgo, no Flamengo, durante o Campeonato Carioca.

A melhor fase da carreira de Cirino foi com Ricardo Drubscky na Série B de 2012. Ele foi o artilheiro do Atlético na competição, com 16 gols em 30 partidas (22 como titular). No total, contando também o período com Marcos Malucelli na presidência, o jogador somou 36 gols em 152 partidas pelo Furacão.

OS ARTILHEIROS DA NOVA ERA PETRAGLIA

Gols pelo Atlético desde 2012, quando o dirigente retornou ao clube

Jogador Gols Jogos Média Ederson 42 107 0,39 Marcelo Cirino 32 119 0,27 Douglas Coutinho 29 136 0,21 Paulo Baier* 26 76 0,34 Marcos Guilherme 21 143 0,15 Pablo 20 125 0,16 Nikão 18 142 0,13 Walter 16 73 0,22 Hernani 16 104 0,15