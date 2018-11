Atlético-PR e Cruzeiro se enfrentam com ano praticamente resolvido

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atlético-PR e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, às 19h, em Curitiba, pela 33ª rodada do Brasileiro, com a temporada praticamente resolvida. O clube mineiro, bicampeão da Copa do Brasil, já garantiu vaga direta na fase grupos da Libertadores-19. Já a equipe paranaense ainda tem que assegurar lugar na final da Copa Sul-Americana, mas como está praticamente livre do risco do rebaixamento, pode se concentrar exclusivamente na competição continental.

Por isso, o treinador Tiago Nunes deixou aberta a possibilidade de utilizar um time totalmente reserva na partida deste sábado, embora o jogo de volta das semifinais contra o Fluminense esteja marcado apenas para o dia 28 de novembro.

O zagueiro Paulo André e o volante Lucho González são ausências certas: serão poupados para evitar o agravamento de lesões.

O desafio para os atleticanos é ser o marcador do centésimo gol do time em 2018, caso balance as redes contra o Cruzeiro. Até agora foram 99 gols em 65 jogos, uma média de 1,52 por partida, em quatro competições: Estadual, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana.

“É uma marca importante e fico feliz por todo mundo poder participar”, afirmou o meia Nikão, que soma cinco gols e seis assistências no ano.

No Cruzeiro, Dedé é desfalque certo. O zagueiro será poupado para que se apresente à Seleção em plenas condições físicas. No ataque, Mano Menezes confirmou a presença de Raniel na vaga de Barcos.

“É uma ideia que a gente está planejando para a posição. Mas os demais nós vamos ter que esperar. Vamos deixar para definir a equipe amanhã”, explicou o treinador.

O volante Henrique pode fazer história. Caso entre em campo, o capitão somará 457 jogos pelo Cruzeiro, igualando Palhinha, atacante dos anos 70, na nona posição entre os atletas que mais defenderam o clube.

ATLÉTICO-PR

Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira e Renan Lodi; Bruno Guimarães e Wellington; Raphael Veiga, Marcelo Cirino e Nikão; Pablo. T.: Tiago Nunes

CRUZEIRO

Fábio, Edilson, Manoel, Léo e Egídio; Henrique, Ariel Cabral, Robinho e Thiago Neves; Arrascaeta e Raniel. T.: Mano Menezes

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba

Horário: 19h deste sábado

Juiz: Anderson Daronco (RS)