Atlético tem chance real de virar clube internacional, diz técnico sobre final de Sul-Americana

Redação Bem Paraná

O Atlético disputa o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (5), contra o Junior de Barranquilla (Colômbia). A partida começa às 22h45 (horário de Brasília). Nesta terça-feira (4), após o treino de reconhecimento de campo, o técnico Tiago Nunes afirmou que vê uma chance real de o clube fazer história.

“A Sul-Americana é oportunidade real de o Atlético se tornar um clube internacional, com uma grande conquista. Tem a oportunidade de colocar o nome do Atlético onde merece. Já deu na trave na Libertadores. É um clube que tem história, tem torcida, tem estrutura”, disse ele, nesta terça-feira, em Barranquilla. “A gente tem a oportunidade de deixar nosso nome gravado na história do Atlético. Quando tem uma grande oportunidade como essa, tem que dar o máximo”.

Nunes elogiou o gramado do estádio Municipal Roberto Melendez. “O gramado está em perfeitas condições”, disse. “A gente vem sonhando com esse momento há algum tempo. Fomos ganhando confiança. Chegamos em um momento muito bom. Agora é foco total. Nossos sonhos estão nessa final. Estou feliz, pleno. Me sentindo em forma mental muito boa para tomar decisões”.

O comandante falou também sobre o adversário desta quarta-feira. “É um grande time, foi semifinalista no ano passado. É muito agressivo na marcação. Joga em função da torcida”, afirmou. “Temos que ter maturidade de saber jogar, será apenas o primeiro tempo. Levando para nossa casa, vamos ter o apoio de uma torcida maravilhosa, apaixonada”. Nunes comentou sobre o fato de o Junior não poder contar com seu principal jogador, o atacante Teo Gutiérrez. “Provavelmente vai mudar a característica do Junior, que tem jogadores de qualidade”, falou.

O treinador elogiou também a mobilização da torcida, que fez uma festa para a delegação no aeroporto Afonso Pena, na Grande Curitiba. “Eu me emocionei, nossa torcida é incrível”, disse. “O fato de não ganhar um título de expressão há muito tempo, de participar apenas de sua segunda final, a gente percebe a fome da torcida (por um título). Merecemos essa classificação”.