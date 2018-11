Atlético tem quatro jogadores em seleção dos melhores da Sul-Americana

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense tem quatro jogadores em uma seleção dos melhores da Copa Sul-Americana 2018. Com base no ranking do site SofaScore, que atribui uma nota para os atletas a cada jogo, o Bem Paraná formou uma equipe com as 11 maiores médias da competição. Portanto, é uma seleção provisória, com base no desempenho nas partidas já disputadas.

Os quatro do Atlético que estão nessa equipe dos melhores são o meia Guilherme, com média 7,68, o zagueiro Thiago Heleno (7,57), o lateral-esquerdo Renan Lodi (7,50) e o goleiro Santos (7,43). O site Sofascore também utiliza estatísticas para atribuir as notas aos jogadores.

A maior surpresa desse ranking, Guilherme, atuou em cinco das nove partidas do Atlético. Marcou um gol e deu duas assistências na competição continental. Segundo o site, ele ainda teve “duas grandes chances de gol criadas”.

Para entrar no ranking principal do SofaScore, é necessário ter disputado um mínimo de quatro jogos na competição.

SELEÇÃO PROVISÓRIA DA SUL-AMERICANA

Com base no ranking do SofaScore

Goleiro: Santos (Atlético-PR)

Lateral-direito: Jorge Rodriguez (Banfield-ARG)

Zagueiro: Thiago Heleno (Atlético-PR)

Zagueiro: Ortiz (Colon-ARG)

Lateral-esquerdo: Renan Lodi (Atlético-PR)

Volante: Riquero (Temuco-CHI)

Meia: Benedetti (Deportivo Cali-COL)

Meia: Guilherme (Atlético-PR)

Meia: Sornoza (Fluminense)

Meia: Lliuya (Huancayo-PER)

Atacante: Anangonó (LDU-EQU)

MÉDIAS DOS JOGADORES DO ATLÉTICO

No raking da Copa Sul-Americana do SofaScore

Guilherme 7,68

Thiago Heleno 7,57

Renan Lodi 7,50

Santos 7,43

Léo Pereira 7,33

Nikão 7,31

Paulo André 7,24

Pablo 7,16

Raphael Veiga 7,08

Rossetto 7,05

Jonathan 6,95

Bruno Guimarães 6,89

Marcelo Cirino 6,88

Camacho 6,80

Lucho González 6,76

Rony 6,72

Wanderson 6,70

Zé Ivaldo 6,70

Bergson 6,60

Wellington 6,46