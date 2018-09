Atlético tenta interromper série histórica de 12 derrotas para o Santos

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense terá a chance de interromper uma série histórica no domingo (dia 30). O time não vence fora de casa o Santos desde 2005. Desde aquele confronto, que foi pela Copa Libertadores, os clubes se enfrentaram mais 12 vezes com mando santista. E foram 12 vitórias da equipe do Litoral de São Paulo.

O jogo de 2005 foi histórico. O Atlético venceu e garantiu vaga na semifinal da Copa Libertadores. Na partida de ida, na Arena, o time paranaense derrotou o Santos por 3 a 2. Só precisava do empate na Vila Belmiro, mas voltou para Curitiba com uma vitória por 2 a 0.

LIBERTADORES 2005

Quartas-de-final, jogo de volta, 15 de junho

Santos 0 x 2 Atlético-PR

Santos: Mauro; Flávio, Ávalos, Halisson e Wendell; Zé Elias (Douglas), Bóvio, Tcheco (Flávio, depois William) e Ricardinho; Deivid e Basílio. Técnico: Gallo.

Atlético: Diego; Jancarlos, Danilo, Durval e Marcão; Cocito (Tiago Vieira), André Rocha, Ticão (Leandro) e Fabrício; Lima e Aloísio (Fernandinho). Técnico: Antonio Lopes.

Gols: Aloísio (16-1º, chute de fora da área, e 8-2º, de cabeça)

Árbitro: Carlos Eugênio Simon (RS)

Local: Vila Belmiro

NO BRASILEIRÃO

Em toda história do Brasileirão, o Atlético nunca venceu fora de casa o Santos. Foram 21 jogos, 17 derrotas e quatro empates. Contando apenas os jogos com mando paranaense, o Furacão venceu 11 vezes o Santos pelo Brasileirão, com sete empates e cinco derrotas nos demais confrontos.

A SÉRIE DE 12 DERROTAS

Confrontos com mando de campo do Santos, por todas as competições oficiais

Santos 1x0 Atlético Paranaense Brasileirão 2017

Santos 1x0 Atlético Paranaense Libertadores 2017

Santos 2x0 Atlético Paranaense Brasileirão 2016

Santos 5x1 Atlético Paranaense Brasileirão 2015

Santos 2x0 Atlético Paranaense Brasileirão 2014

Santos 2x1 Atlético Paranaense Brasileirão 2013

Santos 4x1 Atlético Paranaense Brasileirão 2011

Santos 2x0 Atlético Paranaense Brasileirão 2010

Santos 1x0 Atlético Paranaense Brasileirão 2009

Santos 4x0 Atlético Paranaense Brasileirão 2008

Santos 3x1 Atlético Paranaense Brasileirão 2007

Santos 2x0 Atlético Paranaense Brasileirão 2006

Santos 0x2 Atlético Paranaense Libertadores 2005

JEJUM EM 2018

Além da série histórica, o Atlético tentará encerrar um jejum vivido em 2018. O time ainda não venceu fora de casa no Brasileirão 2018. Foram 13 partidas, cinco empates e oito derrotas, com apenas quatro gols marcados. É a terceira pior campanha como visitante da competição – empatada com a da Chapecoense. Só Vasco e Paraná Clube são piores fora de casa.

As únicas vitórias do time principal como visitante em 2018 foram pela Sul-Americana: 2 a 0 no Caracas e 4 a 1 no Peñarol.

O jogo com o Santos será domingo às 16 horas, na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.