Atlético usa principal 'arma' e vence o Corinthians na Arena

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense venceu por 1 a 0 o Corinthians nessa quarta-feira (dia 21) à noite, na Arena da Baixada, com gol do zagueiro Léo Pereira, em cobrança de escanteio do meia Raphael Viega. Com o resultado, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time paranaense ficou em 7º lugar, com 53 pontos, três pontos abaixo do G6 – grupo de classificação para a Copa Libertadores de 2019. O Corinthians está na 12ª colocação, com 43 pontos. Clique aqui para ver a classificação, no site Srgoool.

O gol da vitória atleticana foi com a principal arma da equipe: a bola aérea. Foi o 13º gol de cabeça do time na competição – é o líder desse ranking do Brasileirão, empatado com o Flamengo. O Atlético também é o segundo com mais gols em escanteios e faltas, com 12, atrás apenas do Palmeiras.

O zagueiro Léo Pereira tem agora três gols no Brasileirão. Raphael Veiga passa a dividir com Nikão a liderança do ranking de assistências do Atlético na competição, com seis passes para gols.

A partida marcou o duelo do vice-líder do returno, o Furacão, contra o quarto pior dessa 'segunda metade' da competição, o Timão.

O placar registrou a 12ª vitória consecutiva do Atlético na Arena no Brasileirão 2018.

- Foto: Geraldo Bubniak

TÉCNICO

Tiago Nunes soma agora 19 vitórias, seis empates e sete derrotas no comando do time principal do Atlético.

ESCALAÇÕES

Os desfalques no Atlético eram Camacho (cláusula contratual), Bruno Guimarães (suspenso), Paulo André (lesão) e Guilherme (lesão). Tiago Nunes manteve o esquema tático 4-2-3-1. A principal novidade foi Rony no lugar de Marcelo Cirino. O Corinthians, que não tinha Romero, também adotou o 4-2-3-1.

PRIMEIRO TEMPO

O jogo começou com muitos erros individuais. O Atlético falhou demais na saída de bola e permitiu duas boas jogadas ao Corinthians. O time paranaense só se encontrou em campo a partir dos 20 minutos e passou a incomodar em chutes de fora da área. Aos 39, Lucho saiu lesionado. Entrou Rossetto. O primeiro tempo terminou com nove finalizações (oito de fora da área) do Furacão contra quatro do time paulista.

SEGUNDO TEMPO

O Atlético abriu o placar em jogada de bola parada, aos seis minutos do segundo tempo. Raphael Veiga cobrou escanteio e Léo Pereira cabeceou no canto. O time paranaense tomou conta do jogo nos primeiros 20 minutos da segunda etapa, não deixou o adversário sair do campo de defesa e pressionou com chutes de fora da área. Aos 24, saiu Rony e entrou Marcelo Cirino. Aos 36, saiu Nikão e entrou Marcinho. O Corinthians incomodou um pouco nos 15 minutos finais, mas não exigiu defesas difíceis do goleiro Santos.

ESTATÍSTICAS

Em 90 minutos, o Atlético somou 17 finalizações (7 certas), 51% de posse de bola, 84% de eficiência nos passes e 8 escanteios. O Corinthians arrematou 10 vezes (1 certa) e teve 49% de posse de bola, 83% de eficiência nos passes e 5 escanteios. Os dados são do WhoScored.

ATLÉTICO 1 x 0 CORINTHIANS

Atlético: Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira e Renan Lodi; Wellington e Lucho González (Rossetto); Rony (Marcelo Cirino), Raphael Veiga e Nikão (Marcinho); Pablo. Técnico: Tiago Nunes

Corinthians: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf (Emerson Sheik) e Thiaguinho (Araos); Mateus Vital (Clayson), Jadson e Pedrinho; Danilo. Técnico: Jair Ventura

Gol: Léo Pereira (6-2º)

Cartões amarelos: Ralf, Danilo Avelar, Thiaguinho, Fagner (C). Wellington, Rossetto (A).

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Público: 16.332 pagantes

Local: Arena da Baixada

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

1 – Escanteio. Jadson cruza. Danilo desvia de cabeça. Ralf tenta completar na pequena área, mas chuta para fora.

8 – Escanteio. Veiga cruza. Pablo cabeceia sobre o gol.

12 – Pedrinho tabela com Jadson e Mateus Vital, recebe na área e chuta. Santos segura.

24 – Léo Pereira lança para a área. Pablo divide com os zagueiros e cai na área.

30 – Falta de média distância. Pablo chuta forte. Cássio rebate.

33 – Nikão chuta de fora da área. Cássio segura.

45 – Falta de média distância. Pablo cobra com chute forte. Cássio rebate mal.

Segundo tempo

2 – Nikão chuta forte, de fora da área. Cássio tira de soco. Veiga pega o rebote e chuta mal, para longe.

6 – Gol do Atlético. Veiga bate escanteio. Léo Pereira cabeceia no canto.

18 – Nikão chuta de fora da área. Cássio defende no cantinho.

20 – Renan Lodi chuta de fora da área. Cássio espalma.

28 – Cruzamento perigoso de Fagner. Thiago Heleno corta.

43 – Cruzamento. Emerson Sheik domina na cara do gol, mas demora para chutar e é bloqueado por Léo Pereira.