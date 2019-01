ATUAÇÕES: Alan Costa, Sávio e Kady foram os melhores do Coritiba

Silvio Rauth Filho

Coritiba e Maringá empataram em 1 a 1, nessa quarta-feira (dia 23) à noite, no Couto Pereira, pela segunda rodada da Taça Barcímio Sicupira Júnior. Veja abaixo uma análise do desempenho individual dos jogadores do Coxa.

Wilson (5,0)

Falhou no gol. Fez três defesas em lances com alguma dificuldade.

Sávio (6,5)

Bateu o escanteio para o gol e foi bem nas bolas paradas. Eficiente no apoio e na defesa.

Alan Costa (7,0)

Fez um gol e colocou uma na trave. Razoável na marcação.

Alex Alves (6,0)

Bem na bola parada ofensiva, com duas finalizações perigosas. Razoável na defesa.

Fabiano (6,0)

Mostrou qualidade no apoio e na saída de bola. Razoável na defesa.

João Vitor (5,5)

Eficiente na maior parte do tempo. Alguns errinhos.

Vitor Carvalho (5,5)

Bem no 1º tempo, apoiando e defendendo. Faltou precisão em alguns lances.

Matheus Bueno (4,5)

Falhou no lance do gol e teve dificuldades para encontrar espaços no meio-campo.

Igor Jesus (5,0)

Entrou aos 15-2º. Quase não foi acionado pelo time. Anulado pelo adversário.

Nathan (5,0)

Correu e lutou, mas pouco participou da partida.

Kady (6,5)

Criou boas jogadas e levou perigo com bons passes.

Luiz Henrique (6,0)

Entrou aos 32-2º. Mostrou habilidade e tentou criar algo novo no setor ofensivo.

Iago Dias (5,5)

Até se esforçou e tentou participar das ações ofensivas, mas faltou precisão.

Welinton Junior (sem nota)

Entrou aos 35-2º. Jogou pouco tempo.