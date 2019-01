Com novo esquema, Coritiba tem atuação irregular e empata com o Maringá

Silvio Rauth Filho

Coritiba e Maringá empataram em 1 a 1, nessa quarta-feira (dia 23) à noite, no Couto Pereira, pela segunda rodada da Taça Barcímio Sicupira Júnior. Com o resultado, o time da capital ficou na liderança do Grupo B, com quatro pontos. O Maringá é o terceiro colocado do Grupo A, com dois pontos. Os dois primeiros de cada grupo se classificam para as semifinais da Taça, que é o primeiro turno do Campeonato Paranaense 2019. Clique aqui para ver a fórmula de disputa da competição e clique aqui para ver a classificação.

Em relação ao desempenho, o Coritiba mostrou altos e baixos na partida. Apresentou boa organização tática defensiva e algumas jogadas interessantes no setor ofensivo. No entanto, foi anulado pelo Maringá na maior parte do segundo tempo e apresentou um número elevado de erros individuais.

O técnico Argel Fucks lançou no segundo tempo dois jogadores que se destacaram na Copa São Paulo de Juniores: o meia Luizinho (agora chamado de Luiz Henrique) e o centroavante Igor Jesus.

TÉCNICO

Esse foi o 13º jogo do técnico Argel Fucks no comando do Coritiba. Ele soma agora cinco vitórias, cinco empates e três derrotas pelo clube.

ESQUEMA TÁTICO

Argel usou um novo esquema tático nos dois jogos de 2019, com o meia-atacante Kady como “falso 9”. Sem a bola, o time defende no 4-1-4-1, com João Vitor como volante central. A linha de quatro do meio-campo fica com Vitor Carvalho e Matheus Bueno centralizados, além de Iago Dias (direita) e Nathan (esquerda) pelos lados do campo. Com a bola, Nathan (esquerda), Kady (centro) e Iago Dias (direita) formam um trio ofensivo.

ESCALAÇÃO

No jogo dessa quarta-feira, o Coritiba não tinha o lateral-direito Felipe Mattioni (ex-Juventude), os centroavantes Wanderley (ex-Flamengo) e Pablo Thomaz e os meias Giovanni (ex-Goiás) Carlos Eduardo e Thiago Lopes. Todos estão em recuperação. Com isso, Argel repetiu a escalação da estreia.

PRIMEIRO TEMPO

O Coritiba foi melhor na parte tática, com forte marcação e com boa aproximação entre os jogadores com a posse de bola. Com isso, o time conseguiu fazer triangulações, trocar passes e construir boas jogadas ofensivas. No entanto, os jogadores mostraram que ainda estão no estágio da pré-temporada, cometendo erros em lances fáceis. O Maringá mostrou um time forte fisicamente e bem organizado. Conseguiu equilibrar a disputa na maior parte do tempo.

O Coxa saiu na frente no placar aos 22 minutos. Sávio cobrou escanteio e Alan Costa cabeceia no ângulo. E o Maringá empatou em lance esquisito. Matheus Bueno tentou recuar de longe para o goleiro. Tiago Orobó foi esperto, chegou antes que Wilson e chegou para o gol vazio: 1 a 1. Além dos gols, o primeiro tempo teve duas boas jogadas ofensivas para cada equipe.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo começou com o Coritiba dominando e criando duas boas jogadas. No entanto, o Maringá começou a equilibrar já aos dez minutos. E, aos 15, após mudança tática, o Coxa passou a ter dificuldades para construir. Aos 15, saiu o meia Matheus Bueno e entrou o centroavante Igor Jesus. Com isso, Kady deixou de jogar como 'falso 9' e recuou para o meio-campo. Aos 32, saiu Kady e entrou o meia Luizinho, que adotou agora o nome de Luiz Henrique. Os problemas continuaram. O Coxa partiu para o 'abafa' nos minutos finais e conseguiu acertar uma bola na trave aos 40, após cobrança de escanteio e finalização de Alan Costa.

CORITIBA 1x 1 MARINGÁ

Coritiba: Wilson; Sávio, Alan Costa, Alex Alves e Fabiano; João Vitor, Vitor Carvalho e Matheus Bueno (Igor Jesus); Nathan, Kady (Luiz Henrique) e Iago Dias (Welinton Junior). Técnico: Argel Fucks

Maringá: Victor Golas; Duda, Alex Fraga, Marcelo Xavier e Junior Prego; Renan Paulino (Jean) e Nem, Everton, Geovane (Silas) e Welton Paraguá; Tiago Orobó. Técnico: Picoli

Gols: Alan Costa (26-1º) e Tiago Orobó (39-1º)

Cartão vermelho: Jean Neves (48-2º) - Cartões amarelos: Renan Paulinho, Tiago Orobó, Everton, Jean Neves (M). Alan Costa (C).

Árbitro: Diego Bonfim

Público:

Local: Couto Pereira

PRINCIPAIS LANCES

8 - Boa troca de passes. Kady toca para Iago Dias, que invade a área e chuta cruzado. O goleiro segura.

15 – Falta de longa distância. Geovane chuta forte. A bola passa perto, sobre o gol.

24 – O meia Nem chuta de fora da área. Wilson defende.

26 - Gol do Coritiba. Escanteio. Sávio cruza. Alan Costa sobe e cabeceia no ângulo.

28 - Belo toque de calcanhar para Everton, que fica na cara do gol. Ele chuta para longe e perde grande chance.

Neves

39 - Gol do Maringá. Matheus Bueno recua mal para Wilson. O goleiro demora para sair. Tiago Orobó chega antes e chuta para o gol vazio.

45 – Sávio cobra escanteio. Alex Alves cabeceia para o meio da área. Ninguém aproveita.

48 – Falta na esquerda. Kady cruza. Alex Alves cabeceia sobre o gol.

SEGUNDO TEMPO

1 - Escanteio. Sávio cruza. Fabiano cabeceia perto, ao lado.

6 - Paraguá invade a área, cai ao dividir com Sávio e pede pênalti.

7 - João Vitor e Kady armam a jogada. Iago Dias cruza rasteiro, da direita. Duda corta antes que Nathan finalize, quase dentro do gol.

10 - Orobó tabela com Paraguá, invade a área e chuta cruzado. Wilson defende.

22 - Falta na direita. Duda cruza. Orobó cabeceia no ângulo. Wilson espalma.

31 - Orobó chuta de fora da área. Wilson defende no canto.

33 – Escanteio. Luiz Henrique cruza. Alex Alves cabeceia no canto. O goleiro espalma.

40 - Luiz Henrique cobra escanteio. Alan Costa manda a bola na trave.