Audioria aponta irregularidades no sistema de transporte público de Ponta Grossa

Auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) comprovou falhas no sistema de transporte coletivo de Ponta Grossa. O trabalho apontou deficiências no planejamento da licitação e no controle da execução contratual pela administração do principal município da região dos Campos Gerais. Entre os pontos positivos, a auditoria considerou a total cobertura geográfica do sistema. Firmado em 2003, por meio de licitação, o contrato com a Viação Campos Gerais (VCG) foi renovado em 2012, por um período de mais dez anos.

A auditoria analisou a qualidade do planejamento da gestão municipal para realizar a licitação e o desempenho da execução contratual em três quesitos: conforto, acessibilidade e tarifa. No total, a equipe de analistas de controle do TCE-PR comprovou cinco achados de auditoria - termo técnico utilizado para descrever situações que configuram irregularidades ou impropriedades. Para corrigi-los, fez 13 recomendações.

