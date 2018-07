Aulas das redes pública estadual e municipal terminam nesta sexta-feira

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Termina nesta sexta-feira (13) o primeiro semestre letivo para cerca de 1 milhão de alunos matriculados na rede estadual de ensino do Paraná. Os alunos das 2.150 escolas estaduais estarão em recesso de 16 a 29 de julho, totalizando duas semanas sem aulas. No dia 30 de julho, segunda-feira, começam as atividades escolares do segundo semestre letivo para os alunos.

Para os professores e funcionários, entretanto, o recesso será de 16 a 25 de julho. Nos dias 26 e 27 acontecerá a segunda parte da Semana Pedagógica.

O calendário escolar pode sofrer alterações em algumas unidades, devido a feriados municipais e situações pontuais. Essas modificações devem ser homologadas pelos Núcleos Regionais de Educação e Secretaria de Estado da Educação. Os pais ou responsáveis pelos estudantes serão informados pelas próprias escolas.

Está disponível para download o calendário da rede estadual: www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/calendario/calendario_escolar_2018.pdf

LDB – De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), o ano letivo consiste em uma carga horária mínima anual de 800 horas distribuídas em um mínimo de 200 dias letivos

Rede municipal — Começa na próxima segunda-feira (16/7) o recesso escolar para os 140 mil estudantes da Rede Municipal de Ensino de Curitiba. O último dia de atividades deste primeiro semestre será nesta sexta-feira (13) nas escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Centros Municipais de Atendimento Educacional Especializado (CMAEEs). O retorno das atividades para o segundo semestre nas unidades será no dia 02 de agosto, uma quinta-feira.

Para os profissionais da Educação, a retomada das atividades será um pouco antes. Nos dias 31 de julho e 01 de agosto, aproximadamente 17 mil profissionais da educação, entre professores, pedagogos, diretores, auxiliares de serviços escolares e agentes administrativos participarão da Expo Educação 2018, no espaço Expo Renault Barigui, promovida pela Secretaria Municipal da Educação. O evento, que este ano terá um viés de inovação, corresponde à Semana de Estudos Pedagógicos (SEP) e será na modalidade de Feira.