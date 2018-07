Bahia cede empate à Chapecoense na Arena Condá

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Contratado no mês passado para reforçar o setor ofensivo do Bahia, Gilberto já mostrou a que veio. O atacante ex-São Paulo marcou um bonito gol de cabeça já na metade final do segundo tempo, mas não foi suficiente. Logo depois, Osman, que havia entrado há pouco tempo, fez para a Chapecoense e empatou por 1 a 1 o jogo disputado na noite desta quinta-feira (19), na Arena Condá, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar do primeiro ponto conquistado como visitante, o Bahia continua na zona de rebaixamento, com 13 pontos, na 17ª colocação. A Chapecoense aparece à frente, com dois pontos a mais, na 14ª posição.

O Bahia agora tem pela frente seu maior rival. No domingo (22), recebe o Vitória na Arena Fonte Nova. Já a Chapecoense encara o Santos na noite de domingo (22), novamente na Arena Condá.

Nem parecia que era o Bahia o time visitante. Abusando da ligação direta, a Chapecoense praticamente não teve meio-campo e desta forma não conseguiu assustar o gol de Anderson. Mais organizado, o time baiano teve mais posse de bola e, apesar de não ter aberto o placar, criou boas situações na etapa inicial. Faltou melhorar a finalização.

Os jogadores do Bahia reclamaram de um lance bastante polêmico aos 34min da etapa inicial. Gilberto fez linda jogada e, após dar um drible da vaca no adversário, acabou dividindo com Jandrei dentro da área e caindo no campo. O juiz mandou o jogo seguir. "Foi muito pênalti. Eu pulei não para cavar, eu pulei para sair dele. Eu tinha chances reais de gols, pra que eu iria fingir?", questionou Gilberto ao Canal Premiere na saída para o intervalo.

O segundo tempo na Arena Condá foi se formando até pior que o primeiro, com muitos erros e pouca criatividade. Mas no fim, deu alegria às duas torcidas. Primeiro com Gilberto, que marcou de cabeça aos 32min, e depois com Osman, que marcou cerca de 20 minutos depois de ir a campo na vaga de Bruno Silva.

CHAPECOENSE

Jandrei; Eduardo, Rafael Thyere, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Elicarlos, Márcio Araújo, Luiz Antonio, Canteros (Guilherme); Bruno Silva (Osman), Wellington Paulista. T.: Gilson Kleina

BAHIA

Anderson; Bruno (Flávio), Tiago, Lucas Fonseca, Léo; Gregore, Elton, Zé Rafael, Vinícius; Edigar Junio (Élber), Gilberto (Régis). T.: Enderson Moreira

Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Juiz: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelos: Luiz Otávio (Chapecoense); Tiago, Flávio (Bahia)

Gols: Gilberto, aos 32min do segundo tempo (Bahia); Osman, aos 39min do segundo tempo (Chapecoense)