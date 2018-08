Baleia Jubarte é encontrada morta na Ilha do Mel nesta quarta-feira

Redação Bem Parana

Uma baleia da espécie Jubarte foi encontrada morta na manhã desta quarta-feira (1º) na Praia Grande, na Ilha do Mel, no litoral do Paraná. Segundo informações do Centro de Estudos do Mar (CEM), da Universidade Federal do Paraná (UFPR), o animal é juvenil e a presença é comum nessa época do ano na costa brasileira por conta do período de reprodução.

A baleia passou por necrópsia e que foram coletadas amostras biológicas para descobrir o que causou a morte. A carcaça ficará na zona de restinga para decomposição e deve servir de alimento aos demais organismos que ocorrem na praia, ainda de acordo com o CEM.