Band faz debates para governador em oito estados e no DF

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

A Band, nesta quinta, vai promover debates em sete estados, encontros que são sempre importantes para que o eleitor possa conhecer melhor os candidatos. O problema, já de muitas eleições, é que os próprios partidos não têm maior interesse em tornar esses embates mais livres e naturais. Tudo e mais um pouco é feito para não deixar correr solto. O engessamento, por força e exigência deles, é colocado como condição necessária e indispensável. Em contraposição a isso, o diretor de jornalismo, Fernando Mitre afirma que não faltará confronto e, como novidade nas regras, um bloco será dedicado a um único tema, escolhido pela população. De uma maneira ou de outra, desembaraçados ou não, os debates sempre têm seu lugar e alcançam certa relevância na ordem natural das eleições. Em São Paulo, a mediação será de Fábio Pannunzio; no Rio de Janeiro, Rodolfo Schneider; Minas, Inácia Soares; Distrito Federal, Rodrigo Orengo; Bahia, Carolina Rosa; Rio Grande do Sul, Ozires Marins, e Paraná, Douglas Santucci. Restam ainda definir os apresentadores do Rio Grande do Norte e Ceará. A Band, no caso de hoje, cumpre seu papel, num esforço jornalístico e operacional dos mais louváveis.

Cuidado

O novo vírus em cartaz atende pelo nome de Netflix, acompanhado da informação que “a sua conta foi bloqueada”. Por favor, não abra, porque ele é dos mais violentos. E ainda pede a atualização dos dados bancários para pagamento. Golpe vagabundo.

Aquilo mesmo

E apesar da Netflix ainda não divulgar, já existe, sim, um compromisso firmado para a utilização dos estúdios da Quanta, em São Paulo, pelos próximos quatro anos. O que também confirma a intenção da empresa em acelerar as suas produções por aqui.

Tem todo um social

Em férias, viajando pela Europa, o narrador Luís Roberto, além da mulher, se faz acompanhar do casal Fábio Ambrósio e Niara Meireles. Ela, apresentadora, e ele, dono da TV Verdes Mares, de Fortaleza, afiliada da Globo.

Vamos acertar

Ontem, aqui se falou do desligamento aos poucos do Joseval Peixoto da Jovem Pan. É aquilo mesmo. Só vai com seu comentário no encerramento do jornal até dezembro e depois sai. Quanto ao Patrick Santos não se trata de uma saída definitiva. Ao contrário, partiu dele a iniciativa de tirar um período sabático, alguns meses apenas, para depois voltar e reassumir suas funções.

Olha que interessante

Ontem foi o primeiro dia do Joseval, sem participar como âncora, apresentar o comentário de encerramento do ‘Jornal da Manhã’, da Jovem Pan. Som e imagem. E dirigido por ninguém menos do que Nilton Travesso. Existe a ideia de editar um livro com as suas principais crônicas e, no final do ano, fazer uma festa na sua despedida.

No ar

O canal Space, da Turner, não tem economizado chamadas de ‘Pacto de Sangue’, estrelada por Guilherme Fontes. É uma série policial, com estreia no dia 27, 10 e meia da noite, contando ainda com a participação de Mel Lisboa.

Pegou fora

A Rede TV ! contratou o ex-jogador Paulo Sérgio, campeão mundial em 1994, para atuar como comentarista, assim como efetivou Marcelo do Ó como narrador da Premier League. Os titulares, Silvio Luiz e Juarez Soares, continuam com o programa diário e na espera de um outro campeonato. Aliás, o programa foi diminuído em 15 minutos, porque a Rede TV! fechou outra venda de horário.

E atenção

Entre hoje ou amanhã, a IMG deve soltar um comunicado oficial, informando que, assim como já acontece em outros lugares do mundo, ela vai lançar no Brasil um aplicativo para quem quiser assistir aos jogos do campeonato italiano. Um aplicativo global, liberado para ser baixado. No caso de uma das nossas TVs abertas entrar nessa parada, haverá um meio de disponibilizar essa transmissão somente para ela.

Vai com ela

Na Record, plano traçado, as gravações da Sabrina Sato devem continuar até o final de outubro. Tempo necessário para deixar programas gravados para todo o período do seu afastamento, incluindo-se por aí as férias do começo do ano. Em nenhum momento passou na cabeça de alguém a ideia de colocar outra pessoa em seu lugar.

Bate – Rebate

Por que será que nomes tão bons, como Ingra Liberato, atualmente em ‘Segundo Sol’, ficam tanto tempo longe da televisão?

Globo constata a boa aceitação ao trabalho de Adriane Galisteu em ‘O Tempo Não Para’ também nas redes sociais.

Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte, ‘Tribalistas’, estarão nesta sexta no ‘Conversa com Bial’. Em tempo, o ‘Conversa’ de terça, com Thaynara OG e Marco Túlio - conhecido como Authentic Games, fez a repercussão do programa crescer 319% nas redes sociais.

Valéria Valenssa, por enquanto, está mantida na equipe do Ratinho, no quadro ‘Dez ou Mil’, mas não será fixada...

...Talvez entre numa espécie de rodízio, porque é certa a volta de Nadja Haddad depois do ‘Bake Off’.

Além da novela ‘Segundo Sol’, Luís Lobianco também está na segunda temporada do ‘Vai que Cola’ no Multishow...

... Ele faz o carteiro Rangel, que não desiste de querer conquistar Terezinha, personagem da Cacau Protásio.

O que será que ganham com isso? Os programas do Bial, Porchat e Gentili continuam divulgando seus convidados no próprio dia da exibição. Estratégia ou falta de planejamento? Por uma ou por outra, saem perdendo do mesmo jeito.

C´est fini

Como assunto do começo e do fim, o que se verifica é um empenho de todas as TVs, especialmente as grandes redes e canais de informação em promover debates ou sabatinas com os candidatos. O interesse do público, e as audiências têm demonstrado, está sendo muito maior que as eleições passadas, algo que também se quantifica por meio dos pedidos para plateia ou credenciamento. Bom sinal. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!