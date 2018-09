Bélgica empata com França na liderança no ranking da Fifa; Brasil é o 3º

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa divulgou seu ranking de seleções nesta quinta-feira (20). A grande novidade é a Bélgica, que alcançou a França na liderança da tabela.

De acordo com o órgão máximo do futebol mundial, é o primeiro empate no topo em 25 anos de história dessa classificação. O Brasil segue na terceira colocação.

Após a Copa do Mundo, a Bélgica venceu as seleções de Escócia e Islândia. Enquanto isso, a França, atual campeã mundial, teve um empate e uma vitória depois da competição realizada na Rússia. Tais fatores colocaram os belgas no mesmo patamar dos franceses; ambas as seleções agora somam 1729 pontos.

O Brasil tem 1663 pontos e, assim como agosto, está na terceira colocação do ranking da Fifa. Croácia, Uruguai, Inglaterra, Portugal, Suíça, Espanha e Dinamarca completam o top 10 da classificação.

A Alemanha, que tinha perdido 14 posições em agosto e figurava a 15ª colocação da tabela, conseguiu se recuperar um pouco e está no 12º posto.

Confira o top 10 do ranking da Fifa:

1. Bélgica (+1) – 1729 pontos

2. França – 1729 pontos

3. Brasil – 1663 pontos

4. Croácia – 1634 pontos

5. Uruguai – 1632 pontos

6. Inglaterra – 1612 pontos

7. Portugal – 1606 pontos

8. Suíça – 1598 pontos

9. Espanha – 1597 pontos

10. Dinamarca (-1) – 1581 pontos