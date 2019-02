Billie Eilish: com 17 anos, ela tem o mundo nas mãos

Augusto Tortato | contato@curitibacult.com.br | www.curitibacult.com.br

Você já deve ter ouvido falar dela por aí, ou se não, vai ouvir muito nos próximos meses. Ela tem apenas 17 anos, sim, é bem jovem, começou a cantar com 16, e mesmo com uma idade tão pequena já coleciona números nenhum pouco modestos e carrega uma legião de fãs mundo a fora. Estamos falando da cantora norte-americana Billie Eilish.

Nesta semana, a cantora e compositora lançou seu mais recente single, “bury a friend”, mais uma colaboração entre a artista e seu irmão Finneas O’Connel. A faixa é o primeiro single de seu novo álbum “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, que chega para o público no dia 29 de março.

“Quando fizemos “bury a friend”, o álbum inteiro fez sentido na minha cabeça”, explica Billie. “Eu soube imediatamente sobre o que se trataria, como seria o visual e tudo com relação a como eu gostaria que fosse realizado. A música inspirou como o disco seria. ‘bury a friend’ é literalmente sobre a perspectiva de enterrar o monstro que fica embaixo da minha cama. Se você desenvolve nessa mentalidade, o que esta criatura está fazendo ou sentindo?”, ela continua. “E confesso também que eu sou esse monstro, porque eu sou meu maior inimigo. Posso ser o monstro embaixo da sua cama também.”

“When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” foi escrito, produzido e gravado inteiramente por Billie, de 17 anos, e seu irmão Finneas, em sua casa de infância em Highland Park, Los Angeles. Gravado no quarto de Finneas, em frente à casa de Billie, a dupla passou a maior parte de 2018 escrevendo músicas na estrada, depois passou muitos dias e noites em casa, gravando o disco.

Em novembro passado, a cantora lançou o vídeo de “when the party´s over”. A performance foi gravada este ano, durante seu show na Coreia do Sul. Também composta por Billie em parceria com seu irmão, a canção esteve no Top 200 e entre os 5 vídeos mais assistidos no Brasil, além da Billboard Hot 100 e de ter alcançado a primeira posição no iTunes. O videoclipe oficial já conta com mais de 136 milhões de visualizações no YouTube.

A artista atualmente segue a sua turnê pela América no Norte e Canadá. Enquanto o álbum não chega, você pode acessar o site do Curitiba Cult e conhecer um pouco mais sobre Billie Eilish.

Promoção

Divulgação

Garden: promoções prometem agitar os torcedores

Com chope a R$ 5, bar de Curitiba é boa opção para assistir o Super Bowl

Neste domingo, 03 de fevereiro, milhares de pessoas param em frente as televisões para assistir Los Angeles Rams e New England Patriots se enfrentando pela final da NFL, o mais importante campeonato de futebol americano: o Super Bowl. Como de costume, alguns bares de Curitiba irão transmitir ao vivo a partida para o público.

No Garden Hambargueria, no Largo da Ordem, o jogo será transmitido em duas TVs e um telão instalado no jardim da casa. Além disso, o público poderá aproveitar ótimas promoções para assistir a cada lance importante. O chope sairá a R$5 durante toda a partida, assim como baldes de cerveja a partir de R$40, com cinco unidades. Para quem gosta de algo mais forte, o drink Amêndojack, que tem Amarula Jack Daniels e paçoca, sairá por R$14,99. Na comida, além dos hambúrgueres deliciosos, a porção de batata frita irá custar R$10 nos intervalos.

Como é tradicional, o Super Bowl trará mais uma grande atração durante seu show do intervalo. Neste ano, a banda americana Maroon 5 se apresentará pela primeira vez. E em uma ação inédita em parceria com a gravadora Universal Music Brasil, o Garden Hambargueria irá sortear alguns CDs “Red Pill Blues”. A promoção irá acontecer para os clientes que estiverem assistindo ao jogo.

No litoral

Divulgação

Vintage: Atração é uma das últimas do Café Curaçao

Vintage Culture leva a música eletrônica a Guaratuba

Destaque na cena eletrônica do país e no mundo, Lukas Ruiz, DJ e produtor conhecido como Vintage Culture, conquista as pistas com sua marca registrada, uma infusão de big room com deep house.

Neste sábado, dia 02 de fevereiro, ele desembarca em Guaratuba para comandar uma grande festa que vai até o amanhecer no Café Curaçao com seu long set de 2h30 de duração. Um elenco de peso formado por Ashibah, Salla e Ownboss completam o line-up. Os ingressos estão à venda a partir de R$50.

O show no litoral paranaense vai ser recheado por tracks como os hits ‘Memories’, ‘Wild Kidz’, ‘Hollywood’ e ‘Monday’, além dos remix de ‘Human’, ‘Cante para Nós’, ‘Sede Pra Te Ver’ e ‘Céu Azul’.