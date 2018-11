Boca de urna para Senado aponta eleição de Oriovisto, 28%, e Arns, 22%; Requião e Richa fora

Redação Bem Paraná

O Ibope divulgou neste domingo (7) pesquisa de boca de urna sobre a eleição para senador. Segundo o instituto, Professor Oriovisto Guimarães e Flavio Arns conquistam a primeira e segunda vagas.

Veja os números:

- Professor Oriovisto Guimaraes (PODE): 28%

- Flavio Arns (REDE): 22%

- Requião (MDB): 16%

- Alex Canziani (PTB): 13%

- Beto Richa (PSDB) 6%

- Mirian Gonçalves (PT): 6%

- Rodrigo Reis (PRTB): 3%

- Zé Boni (PRTB): 2%

- Nelton (PDT): 1%

- Compadre Luiz Adão (DC): 1%

- Jacque Parmigiani (PSOL_: 1%

- Roselaine Barroso Ferreira (PATRI): 1%

- Rodrigo Tomazini (PSOL): 1%

- Gilson Mezarobba (PCO): 0%

Margem de erro: 3 pontos percentuais Data: 7/10/2018 Entrevistados: 2.600 eleitores Registro no TRE do PR sob o protocolo Nº PR-05072/2018 e no TSE sob o protocolo Nº BR-05229/2018. Nível de Confiança: 99%.