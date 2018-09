Bodas de Diamante do Toriba

Da redação

O Hotel Toriba (www.toriba.com.br/concerto75), um dos mais charmosos e tradicionais hotéis de Campos do Jordão, está celebrando 75 anos de existência. O ponto alto desta comemoração acontecerá no Auditório Cláudio Santoro, o palco mais importante da música clássica da região da Mantiqueira, onde sete dos instrumentistas e cantores que fazem parte do casting do Programa Toriba Musical se apresentarão no próximo sábado, dia 08, às 20 horas.

O Concerto contará com a participação de alguns cantores e instrumentistas que fizeram parte do Programa Toriba Musical. O programa inclui peças do universo da música clássica e do canto lírico, com interpretações apenas instrumentais e vocais, estas na maior parte árias e duetos de óperas.

Além desta apresentação, o concerto será marcado também pelo lançamento oficial do álbum “Toriba Musical – Toriba 75 anos”, disco que acaba de ser gravado com a participação de diversos artistas que se apresentaram regularmente no hotel, desde que o programa foi criado. O evento também será marcado pela exposição do ensaio fotográfico especialmente realizado por cinco grandes fotógrafos para o livro “Toriba 75 anos”.

Inaugurado em 22 de janeiro de 1943, por Ernesto Diederichsen e Luiz Dumont Villares, o Toriba é um marco na história do turismo e na cultura de Campos do Jordão. Os Alpes suíços foram a grande fonte de inspiração para definir as particularidades e o estilo arquitetônico da obra. O hotel conta com as áreas sociais que incluem: lobby, sala de leitura e sala de lareira; solarium e magnífico belverdere; bosque das bromélias; piscina para adultos, piscina infantil e uma raia de 25 metros, com água aquecida e um ambiente de inigualável beleza ao redor; jacuzzi com hidromassagem; sauna seca e sauna úmida, fitness e quadra poliesportiva; cabelereiro e diária pet, além do Spa Toriba by L´Occitane e o Toriba Kids. A gastronomia fica por conta de seus dois restaurantes e um aconchegante bar. Música agradável, sala para reuniões, jardim de inverno e lojinha ainda fazem parte das instalações do Toriba. Mais informações pelo telefone (12) 3668-5000.