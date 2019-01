Bolsonaro apaga tuíte em que dizia que a era do indicado sem capacidade técnica acabou

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender na manhã desta sexta (11) a indicação de Carlos Victor Guerra Nagem para a gerência executiva de Inteligência e Segurança Corporativa da estatal. Bolsonaro já fez campanha para Nagem, de quem se diz "amigo particular".

"Apesar de brilhante currículo, setores da imprensa dizem que é apenas 'amigo de Bolsonaro'", escreveu o presidente em uma rede social, após citar novamente o currículo de Nagem, que é empregado da Petrobras há 11 anos.

Atualmente lotado em Curitiba, Nagem foi indicado pelo novo presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, para a gerência executiva de Segurança e Inteligência Corporativa da estatal, cargo do segundo escalão na hierarquia da empresa, com salário de cerca de R$ 50.000. A companhia defende que o indicado tem currículo adequado ao cargo.

Na noite de quinta (10), o presidente já havia se manifestado em defesa de Nagem. Com uma imagem de nota da Petrobras com o currículo do indicado, Bolsonaro escreveu: "A era do indicado sem capacitação técnica acabou, mesmo que muitos não gostem. Estamos no caminho certo!".

Mais tarde, ele apagou o tuíte e o substitui por outro sem a frase. Manteve apenas o início do texto: "A seguir o currículo do novo Gerente Executivo de Inteligência e Segurança Corporativa da Petrobras, mesmo que muitos não gostem, estamos no caminho certo!"

Nagem já se candidatou a cargos públicos pelo PSC duas vezes sob a alcunha Capitão Victor, mas não conseguiu votos suficientes para se eleger em nenhuma das duas ocasiões.

Em 2002, disputou vaga de deputado federal pelo Paraná e em 2016, a vereador da capital paranaense. Nessa campanha, contou com o apoio do atual presidente da República, que aparece em vídeo pedindo votos para aquele que chama de "amigo particular".

"É um homem, um cidadão que conheço há quase 30 anos. Um homem de respeito, que vai estar à disposição de vocês na Câmara lutando pelos valores familiares. E quem sabe no futuro, tendo mais uma opção para nos acompanhar até Brasília", diz Bolsonaro no vídeo.

O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, negou em entrevista à Folha de S.Paulo que a indicação tenha motivação política. Ele defendeu a experiência de Nagem na área, dizendo que o indicado trabalha há seis anos na área de segurança empresarial da Petrobras.

Não recebi pedido ou indicação de ninguém", disse. "Escolhi a melhor pessoa que entrevistei."

Em nota, a Petrobras diz que Nagem é graduado em Administração pela Escola Naval, possui mestrado pela Coppead, da UFRJ, e dez anos de docência no ensino superior.

A gerência de Segurança e Inteligência Corporativa foi um dos primeiros alvos da nova gestão da Petrobras. Ainda no período de transição, a empresa demitiu a gerente anterior, Regina de Luca, que é historicamente ligada ao PT e havia sido nomeada por Pedro Parente.