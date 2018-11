Bolt, o elétrico da GM, vem em 2019 por R$ 175 mil

A GM confirmou para 2019 a vinda do modelo elétrico Chevrolet Bolt no Brasil. O Bolt tem 4,17 m de comprimento, 1,77 m de largura, 1,60 m de altura e um entre-eixos de 2,60 m, o que o coloca quase como um hatchback médio. Com um pacote de baterias de 60 kWh, ele tem uma autonomia de até 383 km e um peso de 1.616 kg em ordem de marcha. Pesado, para um carro de pouco mais de 4 metros, mas nada que iniba seu bom desempenho. A GM informa que o modelo pode acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 6,5 s e atingir uma velocidade máxima de 146 km/h, limitada eletronicamente para poupar as baterias. Seu motor elétrico, de 204 cv e 36,8 kgfm, impulsiona as rodas dianteiras. A recarga das baterias é feita em tomadas e há opções que combinam com diferentes necessidades de deslocamento do usuário. No caso de um carregador semirrápido,(doméstico), uma hora garante 40 km de autonomia. Já em carregadores rápidos, encontrados em eletropostos, bastam 30 minutos para rodar mais 145 km. Além de mais limpa, a energia elétrica gera economia para o motorista do Bolt EV. Hoje, o custo estimado por quilômetro rodado do elétrico da Chevrolet é cerca de quatro vezes inferior ao de um modelo do mesmo porte movido a gasolina. Para o Brasil, o elétrico virá com frenagem automática, central multimídia Driver Information Center, com tela de 10,2 polegadas, visão 360º, retrovisor interno por câmera, painel digital, alerta de ponto cego, aviso de tráfego traseiro, alerta de colisão frontal e sistema de recarga de celular por indução.