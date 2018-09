Botafogo e Bahia iniciam duelo brasileiro nas oitavas da Sul-Americana

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Preocupado com o risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Botafogo poupará alguns de seus jogadores na Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira (20), às 21h45, a equipe carioca enfrenta o Bahia, na Fonte Nova, pela partida de ida das oitavas de final.

Os escolhidos para o descanso foram o zagueiro Joel Carli, o lateral Moisés e o centroavante Kieza. Eles ficam fora do jogo para focarem no confronto direto de domingo pelo Brasileiro, contra o Vitória, também em Salvador.

Além do trio de preservados, o Botafogo também não poderá contar com o atacante Erik. Ele já atuou na Sul-Americana pelo Atlético-MG e ganhará uma pausa forçada no calendário.

Com isso, é provável que o técnico Zé Ricardo reforce o meio-campo com a entrada de Bochecha. Na defesa, Yago vai compor a dupla de zaga com Rabello, enquanto Gilson ganha uma chance na lateral esquerda.

O Bahia também vive uma situação delicada no Brasileiro, correndo risco de entrar na zona de rebaixamento. Mas, mesmo assim, o técnico Enderson Moreira apostará em seus principais jogadores para enfrentar o Botafogo.

O zagueiro Tiago e o atacante Élber devem ser desfalque por contusão. No meio-campo, a dúvida está entre o jovem Ramires e Vinicius.

Até agora, o Bahia já eliminou o Blooming, da Bolívia, e o Cerro, do Uruguai. Já o o Botafogo despachou o Audax Italiano, do Chile, e o Nacional, do Paraguai. O vencedor do duelo brasileiro enfrentará nas quartas de final o ganhador de Atlético-PR x Caracas (VEN).

BAHIA

Douglas; Nino Paraíba, Douglas Grolli, Lucas Fonseca, Léo; Gregore, Elton, Ramires (Vinicius), Zé Rafael; Marco Antônio (Edigar Júnio), Gilberto. T.: Enderson Moreira

BOTAFOGO

Saulo; Marcinho, Yago (Marcelo Benevenuto), Igor Rabello, Gilson; Jean, Rodrigo Lindoso, Bochecha, Leo Valencia; Luiz Fernando, Aguirre (Brenner). T.: Zé Ricardo

Estádio: Fonte Nova, em Salvador (BA)

Horário: 21h45 desta quinta

Juiz: Piero Maza (CHI)