Botafogo elogia grama sintética da Arena antes de enfrentar o Atlético

Silvio Rauth Filho

O técnico do Botafogo, Zé Ricardo, elogiou a grama sintética da Arena da Baixada. Neste sábado (dia 27), às 21 horas, o time carioca enfrenta o Atlético Paranaense nesse estádio, em Curitiba. “Diferença é a velocidade do jogo mesmo, da bola. Eu particularmente acho boas as condições, o jogo fica agradável. As dificuldades são naturais de se jogar na casa do adversário. O Atlético aproveita bem, mas não vejo como fator determinante para os resultados deles em casa. Eles tem uma boa equipe, e temos que trabalhar para fazer um jogo concentrado e buscar o resultado positivo lá”, declarou o treinador, em entrevista coletiva.

O Atlético-PR é o quarto melhor mandante do Brasileirão, com 11 vitórias, um empate e três derrotas na Arena da Baixada. Contando todas as competições, o Furacão vem de uma série de 11 vitórias consecutivas no estádio.

SALÁRIOS ATRASADOS

O Botafogo consegui pagar os salários de agosto nessa semana. O time carioca não vence há três rodadas e está em 13º lugar, quatro posições e dois pontos acima da zona de rebaixamento. “É complicado falar de salário atrasado, é uma situação que não tem controle. Eu particularmente não posso fazer nada nesse sentido, mas parto sempre do princípio de procurar fazer o trabalho com paixão”, disse o técnico Zé Ricardo. “É difícil quantificar o quanto isso interfere. Fato que a gente tenta focar basicamente no campo, passar isso para os atletas. Vejo mobilização grande da direção em sanar esses problemas, seria importante nessa reta final”, comentou.

ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO

O desgaste físico pode provocar mudanças na escalação, mas Tiago Nunes não vai colocar uma das competições como prioridade. “A gente não está priorizando uma competição. Na verdade, estamos priorizando todas, que é a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Então, vamos dar o nosso melhor contra o Botafogo. Todos que estiverem em condições de jogar vão jogar”, declarou.

Uma mudança confirmada é a entrada do goleiro Felipe Alves. O titular Santos está suspenso por cartões amarelos e não enfrenta o Botafogo.

ESCALAÇÃO DO BOTAFOGO

O Botafogo não terá o ponta Rodrigo Pimpão, com uma virose, e o centroavante Kieza, lesionado. No entanto, o time contará com a volta do meia chileno Leo Valencia, destaque da equipe no Brasileirão 2018, com dois gols e três assistências.

ATLÉTICO-PR x BOTAFOGO

Atlético: Felipe Alves; Jonathan (Diego Ferreira), Paulo André (Thiago Heleno), Léo Pereira e Renan Lodi; Lucho González (Wellington) e Bruno Guimarães; Nikão (Marcinho), Raphael Veiga (Guilherme) e Marcelo Cirino (Rony); Pablo (Bergson). Técnico: Tiago Nunes

Botafogo: Saulo; Marcinho, Marcelo Benevenuto, Igor Rabello e Gilson; Jean e Rodrigo Lindoso; Erik, Leo Valencia e Luiz Fernando; Brenner. Técnico: Zé Ricardo

Árbitro: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP)

Local: Arena da Baixada, sábado às 21 horas