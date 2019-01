Brasil perde para a Espanha e não tem mais chances de ir à semi no mundial de handebol

CBHb

O Brasil teve como adversário na segunda partida do Main Round (a segunda fase do mundial de Handebol) a Espanha, os atuais campeões europeus. A seleção europeia abriu uma vantagem grande no placar já no início e sustentou até o fim, aumentando gradativamente a distância para os brasileiros e fechando as duas parciais com 6 gols de diferença: 19-13 no primeiro tempo e, 17-11 no segundo tempo. Placar final 36-24 para a Espanha.

Assim, o Brasil ficou sem chances de alcançar a sonhada e inédita semifinal da competição, disputada na Alemanha e Dinamarca. Mesmo assim, esta já é a melhor campanha da seleção brasileira masculina num mundial. O time ficou entre os 12 finalistas de tem chance de disputar o quinto lugar.