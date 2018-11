Campanhas miram Grande Curitiba na reta final

Da redação

Os quatro principais candidatos ao governo do Paraná, Ratinho Junior (PSD), Cida Borghetti (PP), João Arruda (MDB) e Doutor Rosinha (PT), devem intensificar atos de campanha na Grande Curitiba na última semana antes do primeiro turno das eleições desde ano, no próximo domingo (7). Além disso, amanhã, na RPC-TV, deve ocorrer o último debate entre os candidatos ao governo. A emissora tem a maior audiência no Estado. A campanha deste ano foi mais curta, com 45 dias. Por isso, a última semana é considerada mais importante.

Nesta segunda e terça-feira (2), Ratinho Junior tem compromissos de campanha na Grande Curitiba Ele dará entrevista para rádios e deve visitar empresas. Há também um encontro com a população, no Bairro Boqueirão, em Curitiba. A partir de quarta-feira, depois do debate, Ratinho Jr fará roteiro por cidades da região metropolitana, como Almirante Tamandaré, Colombo e São José dos Pinhais, e depois as principais do Interior do Paraná. “Muito trabalho, intensificando até o final, até o último dia. Vamos trabalhar muito Curitiba e região metropolitana”, disse Ratinho.

A governadora Cida Borghetti (PP), candidata à reeleição, ficará em Curitiba na segunda e na terça-feira, onde participa de eventos e se prepara para o último debate. Depois, na quarta e quinta, Cida reinicia um roteiro intenso de viagens, em que pretende visitar 13 cidades, entre as principais do Interior, em apenas dois dias. “As pesquisas já apontam segundo turno. Agora é conversar com a população, estar presente nos municípios, nos bairros, falando com as lideranças. É agora (na última semana) que as famílias começam a se reunir e discutir a política, os destinos do Estado”, disse Cida.

Pouco conhecido, João Arruda afirma que vai manter o ritmo acelerado que adotou desde o início. O candidato do MDB assumiu a candidatura da chapa após a desistência do ex-senador Osmar Dias (PDT) de disputar as eleições. “Concentrar no contato direto com a população, no corpo a corpo, me colocar à disposição, além de gravar os últimos programas eleitorais e entrevistas. Pretendo me concentrar bastante na Grande Curitiba”, diz Arruda.

Doutor Rosinha deve intensificar a campanha em Curitiba e Região Metropolitana. Para o petista, a semana começa com uma caminhada hoje no Calçadão da Rua XV de Novembro junto com o candidato à presidência da República Fernando Haddad (PT). que promove o ato ao meio-dia na Boca Maldita. “É ficar na rua e ocupar todos os espaços possíveis que tenho quando sou convidado a debater. Curitiba e região metropolitana agora”, diz Doutor Rosinha.

O período de veiculação da propaganda eleitoral termina na próxima quinta-feira (4). Caso haja segundo turno, o horário eleitoral retorna no dia 12 de outubro. Nesse caso, os dois concorrentes passam a ter o mesmo tempo de programa de rádio e televisão.