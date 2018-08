Candidatos são atacados por ligação com Beto Richa em debate no Paraná

Folhapress

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - As relações da governadora Cida Borghetti (PP) e do deputado estadual Ratinho Junior (PSD) com o ex-governador Beto Richa (PSDB) foram utilizadas como munição pelos demais candidatos ao governo do Paraná que participam do debate desta quinta (16).

Cida era vice de Richa, e Ratinho foi secretário de Desenvolvimento Urbano de seu governo.

João Arruda (MDB), Doutor Rosinha (PT), Ogier Buchi (PSL) e Professor Luiz Piva (PSOL) atacam os dois reforçando o vínculo com a administração que comandou o estado nos últimos oito anos.

João Arruda, sobrinho do senador Roberto Requião (MDB), também foi atacado por fazer parte do partido do presidente Michel Temer.

Como resposta, disse que integra o MDB do Paraná, tentando se descolar da sigla a nível nacional, mimetizando o discurso do tio.