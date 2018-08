Carlos Eduardo é apresentado no Coritiba e explica saída do Paraná

Silvio Rauth Filho

O meia Carlos Eduardo, 31 anos, foi apresentado nessa terça-feira (dia 14) como novo reforço do Coritiba. Ele chegou junto com o atacante Guilherme, 23 anos, ex-Botafogo e Chapecoense.

Carlos Eduardo estava no Paraná e pediu para deixar o clube da Vila Capanema. “A minha pedida de saída do Paraná foi bem tranquila. Eu não vinha jogando. Eu me cobro muito durante o dia a dia e também nos jogos. Não vinha sendo utilizado e pedi para seguir minha vida. O Paraná abriu as portas no começo e tenho que agradecer por tudo. A minha chegada e saída do Paraná foram bem tranquilas”, afirmou o jogador.

Segundo o meio-campista, uma lesão sofrida em março atrapalhou seu desempenho no Paraná Clube. “Eu vinha em uma sequência muito boa no Paranaense, mas depois tive um edema, o que atrapalhou a minha volta”, disse Carlos Eduardo. “Depois, chegaram jogadores novos e demorei um pouco para entrar no eixo. O professor optou por jogadores que estavam chegando. O que atrapalhou foi o edema que tive, mas fiz uma boa intertemporada e eu estou bem fisicamente. A tendência é crescer com os professores no Coritiba”, completou.

PRESIDENTE

Segundo presidente do Coritiba, Samir Namur, Carlos Eduardo foi indicado ao Coritiba por Augusto de Oliveira, que era diretor de futebol do clube e acabou demitido no último sábado. Eduardo Baptista, que era técnico do clube até sábado, também concordou com essa contratação, segundo Namur. “O Coritiba, em 2018, não fez nenhuma contratação com esse perfil, de um atleta com extenso currículo, que jogou na Seleção, que o nome fala por si só. Em muitos momentos de Série B, isso é uma característica que pode ajudar para diminuir uma pressão, colocar a bola no chão em determinado momento do jogo. Acredito que é uma contratação positiva por conta disso”, afirmou Namur, em entrevista coletiva na última segunda-feira.

SÉRIE B

Carlos Eduardo vai disputar a Série B pela primeira vez. “Posso somar muito pela experiência. É a primeira vez que jogo a segunda divisão, mas estou muito motivado. O Coritiba é um clube grande e a motivação vem naturalmente. Eu estou disposto a ajudar o máximo possível dando passe para gol e marcando também. Com isso, nós vamos atingir o nosso objetivo de subir para a primeira divisão”, comentou o jogador. “Já passei alguma dificuldade em quase todos os clubes. Cheguei em um momento turbulento no Vitória no ano passado, mas futebol é isso aí. Sempre haverá mudanças e os jogadores precisam estar preparados para isso. Eu sou um cara bem tranquilo e estou muito feliz aqui”, afirmou.