Líder em passes certos, Carlos Eduardo deixa o Paraná Clube

Silvio Rauth Filho

O meia Carlos Eduardo, 31 anos, deixou o Paraná Clube. “O jogador procurou a diretoria e pediu a rescisão do seu contrato”, informou o site oficial do clube.

No Brasileirão 2018, Carlos Eduardo era o jogador do Paraná com maior precisão de passes, com 88% e o quarto com mais passes para finalizações (com média de 1,4 por jogo), atrás dos meias Nadson (2,3), Maicosuel (2,0) e Caio Henrique (1,6). Também era o terceiro com mais cruzamentos certos (1,0 por jogo), atrás de Maicosuel (2,0) e Caio Henrique (1,3). As estatísticas são do WhoScored.

No entanto, o jogador não fez gols ou assistências no Brasileirão. Ele disputou nove jogos (quatro como titular) na competição. Teve baixa média de finalizações e dribles. Era apenas o 18º do elenco do Paraná em arremates (0,8 por jogo) e o 19º em dribles certos (0,7).

“Neste momento, entendo que não iria ajudar o Paraná naquilo que ele precisa. Por isso, tomei essa decisão. Ainda não tenho planos para o restante da temporada”, disse o jogador, para o site do Paraná.

O meia chegou ao Paraná Clube em fevereiro. No Paranaense, disputou seis jogos, fez dois gols e duas assistências (ambas em cobranças de escanteio).

Quando chegou ao Paraná, Carlos Eduardo estava livre no mercado e veio sem custos (apenas por salários e premiações). Antes, estava no Vitória e teve fraco desempenho no Brasileirão 2017, com apenas um gol e nenhuma assistência nos 13 jogos (sete como titular).

Carlos Eduardo surgiu com grande destaque nas categorias de base do Grêmio. Virou referência no profissional do time gaúcho e atraiu a atenção do futebol europeu. O Hoffenheim, da Alemanha, pagou cerca de R$ 30 milhões pelo meia em 2007.

O jogador também se destacou no futebol alemão, com 90 jogos, 19 gols e 22 assistências em três temporadas no Hoffenheim. Nesse período, o técnico Dunga convocou o meia para a seleção brasileira. Ele disputou seis partidas pela equipe nacional entre 2009 e 2010, mas não foi convocado para a Copa do Mundo na África do Sul.

Em 2010, o Rubin Kazan decidiu comprar Carlos Eduardo por cerca de R$ 65 milhões. O declínio começou no clube russo, na temporada 2010/11. Ele ficou um ano parado devido a lesão no joelho. A partir dali, não conseguiu se firmar na equipe. Acabou emprestado para o Flamengo em 2013. Não foi bem no clube carioca. Em 2016, acertou com o Atlético-MG e também não se destacou.

CARLOS EDUARDO

Nome: Carlos Eduardo Marques

Idade: 30 anos (18/07/1987, Ajuricaba-RS)

Altura: 1,71m

Peso: 74kg

Posição: meia

Clubes: Grêmio-RS, Hoffenheim-ALE, Rubin Kazan-RUS, Flamengo-RJ, Atlético-MG, Vitória-BA e Paraná Clube