CBEXs-PR e FAE Business School vão implantar cursos na área de saúde em 2019

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Na primeira reunião de trabalho do ano, os integrantes do CBEXs-PR (Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde – Capítulo Paraná) discutiram uma parceria com a FAE Business School para a implantação, este ano, de cursos que atendam demandas da área de saúde, em especial de gestão. A reunião aconteceu durante um café da manhã realizado no Hospital Santa Cruz, em Curitiba, na terça-feira, 22 de janeiro, com associados e a participação dos fellows – pessoas com notório saber na área de saúde.

Conduzida pelo presidente do CBEXs-PR e CEO do Hospital Santa Cruz, Claudio Enrique Lubascher, os integrantes da entidade discutiram durante a reunião a agenda de eventos para 2019, com foco na atenção ao paciente e a reestruturação dos modelos assistenciais e de remuneração na área de saúde. Lubascher vê com otimismo as perspectivas para 2019 e considera que as propostas do CBEXs-PR para este ano serão realizadas com a efetiva participação de seus associados.