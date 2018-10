Cemitérios começam a se preparar para o Finados

Da Redação Bem Paraná

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), informa aos interessados que o prazo para reformas dos túmulos dos cemitérios Jardim Independência e Central antes do feriado de Finados é 25 de outubro. Mas antes da reforma é necessário solicitar autorização (até 19 de outubro) na Administração, que fica no Cemitério Central. Já para executar limpeza e lavagem o prazo é 31 de outubro. O Finados é no dia 2 de novembro.

A Administração, que fica à rua Major Sezino Pereira de Souza, nº 289, funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17 horas. Mais informações: (41)3901-5227. No caso dos cemitérios particulares é preciso entrar em contato com os respectivos responsáveis para saber os prazos. Esta época do ano abre o período para esse tipo de serviço nos cemitérios.